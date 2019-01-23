Сарри: "Игуаин — правильный игрок для "Челси"

Гонсало Игуаин Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выразил уверенность, что нападающий Гонсало Игуаин станет правильным игроком для "синих".

Еще сегодня утром Игуаин был замечен в аэропорту Милана во время посадки на рейс до Лондона. К сожалению для Сарри, оформить трансфер Гонсало до 12 часов дня по местному времени не удалось.

Таким образом, 31-летний аргентинец не сможет дебютировать за "Челси" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в четверг вечером.

Сам этот переход вызывает большие сомнения, ведь может показаться, что пик карьеры Игуаина остался позади. Достаточно сказать, что в этом сезоне Гонсало забил голов меньше, чем Альваро Мората, однако Сарри убежден, что "Челси" поступает правильно.

"Думаю, с самого начала было невозможно успеть до матча с "Тоттенхэмом". Я не знаю, есть ли там какие-то сложности. Я должен поговорить с доктором и клубом. Я еще не видел его".

"Мы надеемся, что он обеспечит нам голы и будет забивать за нас. В январе бывает сложно обзавестись одним из самых важных нападающих в мире, поэтому я думаю, клуб очень хорошо потрудился".

"Он очень сильный нападающий, особенно хорошо это показав в моем первом сезоне в Неаполе. Он выступал очень, очень хорошо. Он совершенно точно является одним из лучших нападающих, что я только встречал в своей карьере".

"Он отыграл четыре сезона в "Реале". Он правильный игрок, чтобы выступать здесь. Мы надеемся заключить контракт сегодня. Знаю, в данный момент у него есть определенные проблемы, но мы надеемся, что сможем вернуть его в лучшую форму", — цитирует Сарри Daily Star.


Метки Игуаин, Милан, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1307

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. frisby 23.01.2019 17:52 # frisby
    Он очень сильный нападающий, особенно хорошо это показав в моем первом сезоне в Неаполе. Он выступал очень, очень хорошо. Он совершенно точно является одним из лучших нападающих, что я только встречал в своей карьере.

    Таким комментом бабка похожа на человека которому предлагают купить мобильный телефон вместо стационарного а он утверждает что его телефон и 10 лет назад был классным и сейчас будет таким же..анохронизм..диназавр цепляется за то что уже протухло

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  2. j-silver 23.01.2019 17:48 # j-silver
    Игуаин прийде порядок навиде

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  3. frisby 23.01.2019 17:47 # frisby
    пингвин потопит бабку

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  4. drogba11cool 23.01.2019 17:37 # drogba11cool
    Жду наxyu, что из этого получится

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  5. monsieurgood 23.01.2019 17:34 # monsieurgood
    будет карать врагов "челси". (шучу, не будет)

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  6. pistolero-lfc 23.01.2019 17:32 # pistolero-lfc
    у Челси итак непруха с реализацией, а тут еще и один-из-пяти

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  7. mancunia-planet 23.01.2019 17:25 # mancunia-planet
    Будет забивать голы всяким там ....

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  8. liverfun 23.01.2019 17:25 # liverfun
    добавит веса атаке

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  9. olegxit 23.01.2019 17:17 # olegxit
    Удачи ему ! Может заиграет.

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  10. dallaslp 23.01.2019 17:14 # dallaslp
    будет с Азаром наперегонки в Макдак бегать

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  11. justbulat 23.01.2019 17:06 # justbulat
    Мастер нереализации 100%-ых моментов.

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  12. vyrentz 23.01.2019 17:03 # vyrentz
    Один вопрос - зачем он уходил из Наполи, чтобы сделать хреновую на него поделку?

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