Сарри: "Игуаин — правильный игрок для "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выразил уверенность, что нападающий Гонсало Игуаин станет правильным игроком для "синих".

Еще сегодня утром Игуаин был замечен в аэропорту Милана во время посадки на рейс до Лондона. К сожалению для Сарри, оформить трансфер Гонсало до 12 часов дня по местному времени не удалось.



Таким образом, 31-летний аргентинец не сможет дебютировать за "Челси" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в четверг вечером.



Сам этот переход вызывает большие сомнения, ведь может показаться, что пик карьеры Игуаина остался позади. Достаточно сказать, что в этом сезоне Гонсало забил голов меньше, чем Альваро Мората, однако Сарри убежден, что "Челси" поступает правильно.



"Думаю, с самого начала было невозможно успеть до матча с "Тоттенхэмом". Я не знаю, есть ли там какие-то сложности. Я должен поговорить с доктором и клубом. Я еще не видел его".



"Мы надеемся, что он обеспечит нам голы и будет забивать за нас. В январе бывает сложно обзавестись одним из самых важных нападающих в мире, поэтому я думаю, клуб очень хорошо потрудился".



"Он очень сильный нападающий, особенно хорошо это показав в моем первом сезоне в Неаполе. Он выступал очень, очень хорошо. Он совершенно точно является одним из лучших нападающих, что я только встречал в своей карьере".



"Он отыграл четыре сезона в "Реале". Он правильный игрок, чтобы выступать здесь. Мы надеемся заключить контракт сегодня. Знаю, в данный момент у него есть определенные проблемы, но мы надеемся, что сможем вернуть его в лучшую форму", — цитирует Сарри Daily Star.