Сарри: "Игуаин — правильный игрок для "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выразил уверенность, что нападающий Гонсало Игуаин станет правильным игроком для "синих".
Еще сегодня утром Игуаин был замечен в аэропорту Милана во время посадки на рейс до Лондона. К сожалению для Сарри, оформить трансфер Гонсало до 12 часов дня по местному времени не удалось.
Таким образом, 31-летний аргентинец не сможет дебютировать за "Челси" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в четверг вечером.
Сам этот переход вызывает большие сомнения, ведь может показаться, что пик карьеры Игуаина остался позади. Достаточно сказать, что в этом сезоне Гонсало забил голов меньше, чем Альваро Мората, однако Сарри убежден, что "Челси" поступает правильно.
"Думаю, с самого начала было невозможно успеть до матча с "Тоттенхэмом". Я не знаю, есть ли там какие-то сложности. Я должен поговорить с доктором и клубом. Я еще не видел его".
"Мы надеемся, что он обеспечит нам голы и будет забивать за нас. В январе бывает сложно обзавестись одним из самых важных нападающих в мире, поэтому я думаю, клуб очень хорошо потрудился".
"Он очень сильный нападающий, особенно хорошо это показав в моем первом сезоне в Неаполе. Он выступал очень, очень хорошо. Он совершенно точно является одним из лучших нападающих, что я только встречал в своей карьере".
"Он отыграл четыре сезона в "Реале". Он правильный игрок, чтобы выступать здесь. Мы надеемся заключить контракт сегодня. Знаю, в данный момент у него есть определенные проблемы, но мы надеемся, что сможем вернуть его в лучшую форму", — цитирует Сарри Daily Star.
23.01.2019 17:00
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Последние комментарии:
Он очень сильный нападающий, особенно хорошо это показав в моем первом сезоне в Неаполе. Он выступал очень, очень хорошо. Он совершенно точно является одним из лучших нападающих, что я только встречал в своей карьере.
Таким комментом бабка похожа на человека которому предлагают купить мобильный телефон вместо стационарного а он утверждает что его телефон и 10 лет назад был классным и сейчас будет таким же..анохронизм..диназавр цепляется за то что уже протухло
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Игуаин прийде порядок навиде
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пингвин потопит бабку
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Жду наxyu, что из этого получится
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будет карать врагов "челси". (шучу, не будет)
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у Челси итак непруха с реализацией, а тут еще и один-из-пяти
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Будет забивать голы всяким там ....
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добавит веса атаке
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Удачи ему ! Может заиграет.
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будет с Азаром наперегонки в Макдак бегать
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Мастер нереализации 100%-ых моментов.
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Один вопрос - зачем он уходил из Наполи, чтобы сделать хреновую на него поделку?
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