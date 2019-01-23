"Ньюкасл" обратился насчет аренды Желсона Мартинша

"Ньюкасл" сделал запрос насчет португальского вингера "Атлетико" Желсона Мартинша.

Прошлым летом Мартинш стал одним из нескольких игроков "Спортинга", решивших в одностороннем порядке расторгнуть свои контракты и уйти в другие клубы.



Так Желсон перебрался в Мадрид, но с тех пор принял участие лишь в 12 матчах, тогда как в прошлом сезоне, выступая за "Спортинг", сыграл 52 поединка и забил 13 голов.



Помочь 23-летнему Мартиншу с игровым временем вызвался "Ньюкасл", который нуждается в усилении для решения задачи по выживанию в Премьер-Лиге.



Как стало известно Sky Sports, "сороки" обратились к "Атлетико" насчет аренды Желсона на остаток сезона и сейчас ожидают ответа.