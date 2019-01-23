"Арсенал" отправил Эмилиано Мартинеса в "Рединг"
Клуб Чемпионшипа "Рединг" взял в аренду до конца сезона голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса.
В первой половине этого сезона Мартинес был третьим голкипером команды Унаи Эмери, позади Бернда Лено и Петра Чеха. В результате Эмилиано сыграл только один матч.
Теперь 26-летний аргентинец будет получать практику во втором английском дивизионе. Сегодня Мартинес присоединился к "Редингу", который в данный момент занимает третье с конца место в Чемпионшипе.
"Я рад, что мы смогли привлечь в "Рединг" голкипера столь бесспорных способностей. Он значительно увеличит конкуренцию на последнем рубеже и добавит нам мастерства. Я предвкушаю нашу тренировку с его участием сегодня днем", — сообщил главный тренер "роялистов" Жозе Гомеш.
23.01.2019 15:45
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