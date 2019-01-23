"Арсенал" отправил Эмилиано Мартинеса в "Рединг"

Клуб Чемпионшипа "Рединг" взял в аренду до конца сезона голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса.

В первой половине этого сезона Мартинес был третьим голкипером команды Унаи Эмери, позади Бернда Лено и Петра Чеха. В результате Эмилиано сыграл только один матч.



Теперь 26-летний аргентинец будет получать практику во втором английском дивизионе. Сегодня Мартинес присоединился к "Редингу", который в данный момент занимает третье с конца место в Чемпионшипе.



"Я рад, что мы смогли привлечь в "Рединг" голкипера столь бесспорных способностей. Он значительно увеличит конкуренцию на последнем рубеже и добавит нам мастерства. Я предвкушаю нашу тренировку с его участием сегодня днем", — сообщил главный тренер "роялистов" Жозе Гомеш.