Дэвид Бекхэм стал совладельцем "Солфорда"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм стал совладельцем "Солфорд Сити", купив 10% акций клуба Национальной Лиги у сингапурского бизнесмена Питера Лима.

Таким образом, 43-летний Бекхэм присоединился к компании своих партнеров по "Классу 92" Райану Гиггзу, Полу Скоулзу, Ники Батту, Гари и Филу Невиллам, которые имеют доли в клубе из пятого английского дивизиона. Крупнейшим же акционером "Солфорда" остается Лим — 40%.



Отметим, что в данный момент "Солфорд" занимает третье место в Национальной Лиге, находясь в одном очке от вершины, и имеет хорошие шансы на повышение до Лиги Два и обретение статуса профессионального клуба со следующего сезона.



Что касается Бекхэма, посвятившего "Юнайтед" 11 лет своей игровой карьеры, то ему также принадлежит клуб "Интер Майами", который со следующего года будет принят в МЛС.



"Это действительно особенный клуб с особенной группой людей. Свои ранние годы в Манчестере все мы проводили в Солфорде. Я вырос здесь во многих отношениях, так что присоединиться к парням и клубу сегодня — это великолепное ощущение".



"Солфорд Сити" добился столь значимых успехов за короткое время, здесь невероятные фанаты, и я в восторге от того, что снова буду проводить больше времени в Солфорде", — цитирует Бекхэма BBC.