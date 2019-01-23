Мусса Сиссоко ответил критикам "Тоттенхэма"

Мусса Сиссоко Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко гневно отреагировал на предположение о том, что у "шпор" недостаточно глубокий и качественный состав, чтобы выиграть какой-нибудь трофей в этом сезоне.

К ответному полуфинальному матчу Кубка Лиги против "Челси" подопечные Маурисио Почеттино подходят с ворохом кадровых проблем. Харри Кейн, Деле Алли и сам Сиссоко находятся в лазарете, Мусса Дембеле был продан в Китай, а Сон Хен Мин выступает на Кубке Азии. Однако француз призывает не списывать "шпор" со счетов раньше времени.

"Я не согласен с теми людьми, которые говорят, что наш состав недостаточно хорош, недостаточно силен. Мы верим в свой состав".

"Все мы сплочены, и мы знаем, что способны на многое. Теперь мы должны показать это на футбольном поле, и матч против "Челси" дает хорошую возможность для этого".

"Это будет нелегко, это будет хорошая битва. Но игроки, которые выйдут на матч, они достаточно хороши. Они доказывали это прежде. Все в нашем составе могут выходить в старте, могут играть матчи. Все они достаточно хороши. У нас удивительный состав".

"Я очень счастлив играть вместе с такими игроками. Все решается на поле, и кто бы ни выходил на поле, они будут стараться изо всех сил и демонстрировать свое мастерство".

"Насколько мы близки к завоеванию чего-либо? В Премьер-Лиге каждый сезон безумен, и ты должен сражаться до конца. Здесь много хороших команд. Нам нужно сохранять концентрацию на своей работе, а там станет видно. Надеюсь, мы выиграем что-нибудь в этом сезоне, потому что команда заслуживает этого", — сообщил Сиссоко Daily Mirror.


Метки Сиссоко, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 23.01.2019 14:34 # makeewadim
    Мусса отлично играет. Не ожидал от него такого порыва и отдачи.

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  2. jack-willsher 23.01.2019 14:17 # jack-willsher
    где вы видите здесь гнев?

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  3. chebrec 23.01.2019 14:11 # chebrec
    Все верно
    Трансферы не нужны

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