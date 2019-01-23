Мусса Сиссоко ответил критикам "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко гневно отреагировал на предположение о том, что у "шпор" недостаточно глубокий и качественный состав, чтобы выиграть какой-нибудь трофей в этом сезоне.

К ответному полуфинальному матчу Кубка Лиги против "Челси" подопечные Маурисио Почеттино подходят с ворохом кадровых проблем. Харри Кейн, Деле Алли и сам Сиссоко находятся в лазарете, Мусса Дембеле был продан в Китай, а Сон Хен Мин выступает на Кубке Азии. Однако француз призывает не списывать "шпор" со счетов раньше времени.



"Я не согласен с теми людьми, которые говорят, что наш состав недостаточно хорош, недостаточно силен. Мы верим в свой состав".



"Все мы сплочены, и мы знаем, что способны на многое. Теперь мы должны показать это на футбольном поле, и матч против "Челси" дает хорошую возможность для этого".



"Это будет нелегко, это будет хорошая битва. Но игроки, которые выйдут на матч, они достаточно хороши. Они доказывали это прежде. Все в нашем составе могут выходить в старте, могут играть матчи. Все они достаточно хороши. У нас удивительный состав".



"Я очень счастлив играть вместе с такими игроками. Все решается на поле, и кто бы ни выходил на поле, они будут стараться изо всех сил и демонстрировать свое мастерство".



"Насколько мы близки к завоеванию чего-либо? В Премьер-Лиге каждый сезон безумен, и ты должен сражаться до конца. Здесь много хороших команд. Нам нужно сохранять концентрацию на своей работе, а там станет видно. Надеюсь, мы выиграем что-нибудь в этом сезоне, потому что команда заслуживает этого", — сообщил Сиссоко Daily Mirror.