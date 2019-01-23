Бернарду Силва видит свое будущее в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что счастлив на "Этихад" и готов обсудить новый контракт, если этого пожелает клуб.

По ходу этого сезона главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола неоднократно хватил Бернарду, отмечая интеллект и трудоспособность игрока, которого называют преемником Давида Сильвы.



Недавно в прессе даже появились слухи, что Бернарду привлек внимание "Реалу", который подыскивает замену для Луки Модрича. Однако 24-летний португалец видит свое будущее в "Сити".



"Прямо сейчас все в порядке, у меня остается еще три с половиной года по действующему контракту. Я не знаю, что произойдет, поэтому давайте посмотрим. Я счастлив в "Сити", и если они хотят обсудить продление моего контракта, я, конечно, открыт к этому".



"Я очень счастлив в "Сити" — и не только благодаря тренерскому штабу. Я смотрю на своих одноклубников и вижу молодую команду, которая способна добиться больших целей. Думаю, если мы останемся вместе, то сможем добиться особенных вещей. Я очень счастлив и хочу остаться здесь", — цитирует Силву Manchester Evening News.