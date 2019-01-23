Бернарду Силва видит свое будущее в "Сити"

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что счастлив на "Этихад" и готов обсудить новый контракт, если этого пожелает клуб.

По ходу этого сезона главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола неоднократно хватил Бернарду, отмечая интеллект и трудоспособность игрока, которого называют преемником Давида Сильвы.

Недавно в прессе даже появились слухи, что Бернарду привлек внимание "Реалу", который подыскивает замену для Луки Модрича. Однако 24-летний португалец видит свое будущее в "Сити".

"Прямо сейчас все в порядке, у меня остается еще три с половиной года по действующему контракту. Я не знаю, что произойдет, поэтому давайте посмотрим. Я счастлив в "Сити", и если они хотят обсудить продление моего контракта, я, конечно, открыт к этому".

"Я очень счастлив в "Сити" — и не только благодаря тренерскому штабу. Я смотрю на своих одноклубников и вижу молодую команду, которая способна добиться больших целей. Думаю, если мы останемся вместе, то сможем добиться особенных вещей. Я очень счастлив и хочу остаться здесь", — цитирует Силву Manchester Evening News.


Метки контракты, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 464

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Последние комментарии:




  1. cunningham 23.01.2019 14:15 # cunningham
    сейчас в реал может перейти только законченный идиот, с уходом зидана эта сливочная помойка стала крепким середняком, не более.

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  2. silva77 23.01.2019 13:14 # silva77
    Лучший универсальный полузащитник

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  3. j-silver 23.01.2019 13:06 # j-silver
    показывает, насколько у них больше титулов апл, чем у портовых обрыганов

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  4. pistolero-lfc 23.01.2019 13:03 # pistolero-lfc
    типичны наёмник, через год другой будет пиздить что хочет уйти, как Отаменди например

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  5. chebrec 23.01.2019 13:03 # chebrec
    Да неужели??!!!

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