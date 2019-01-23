Невилл предпочел бы увидеть чемпионом "Сити", а не "Ливерпуль"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл предпочел бы, чтобы Премьер-Лигу в этом сезоне выиграл "Манчестер Сити", а не "Ливерпуль".
Несмотря на недавнее поражение 2:1 на "Этихад", "Ливерпуль" все еще имеет четыре очка преимущества над "Сити" при 15 матчах, которые остается сыграть каждой из команд.
Несмотря на лидерство "красных", Невилл отдает предпочтение "горожанам", которым, как он считает, поможет опыт.
"Еще несколько лет назад, когда обе эти команды сражались за титул, я сказал, что это как выбрать между двух парней, которые подкатывают к твоей жене! Ничего не изменилось — стало только хуже!"
"Знаете что? Несколько недель назад я впервые почувствовал, что некоторые фанаты "Юнайтед" хотят, чтобы титул выиграл "Ливерпуль". Они не хотят, чтобы "Сити" стал чемпионом два раза подряд и начал эру доминирования".
"Я не могу причислить себя к их числу, просто не могу. Чемпионом должен стать "Сити".
"Сити" захочет использовать свой опыт, но для этого ты должен идти по пятам. Если в апреле или мае, когда останется сыграть шесть или семь матчей, "Сити" все еще будет так близко, "Ливерпуль" окажется под максимальным давлением и должен будет ответить на много вопросов", — цитирует Невилла Manchester Evening News.
23.01.2019 12:00
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Скорее Миха от рекламы откажется, чем этот обрыган признает величие сегодняшнего Ливерпуля
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У Портовых Бомбит Сразу Из обеих нижних дырок на правду от горе тренера из манюре
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Обладатель титула "Самый не красивый футболист АПЛ" ГЫЫЫЫЫ
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"Мы должны сосредоточиться на том, что в наших руках. Если "Ливерпуль" побеждает, мы должны побеждать. Если "Ливерпуль" проигрывает, мы все равно должны побеждать", — цитирует Гвардиолу ESPN.
Источник: http://fapl.ru/posts/68246/
Просто KPACUBO! Просто C'MON CITY!
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Топово Невилл соберет бестрофейников..)) А так, пригородный колхозник ведь вполне здраво мыслит, только вот фапловских неадекватов-фанатиков фиг прошибешь. Фапля, она такая..))
C'mon City!
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Норм собрал тупых пеликанов. Казалось бы, всё ясно, всё логично, но собрал шавок на изичах. Как ебал портовых всю свою карьеру, так и до сих пор ебет в ротан
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все легенды муу далбанутые? недотренер топит за голубых, пердинант лижет очко клэпу. психопат кин ссыт на свой же клуб, один вообще устроился смотрящим за парашой
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ахахахахахахаха СИНИМ пламенем полыхает жёпа лучего тренера и иксперта в истории манчистер гавнайтед
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кого волнует мнение обоссавшегося на весь мир недотренера?
пздц конч
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А вот он и каминг-аутнулся
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