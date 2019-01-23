Невилл предпочел бы увидеть чемпионом "Сити", а не "Ливерпуль"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл предпочел бы, чтобы Премьер-Лигу в этом сезоне выиграл "Манчестер Сити", а не "Ливерпуль".

Несмотря на недавнее поражение 2:1 на "Этихад", "Ливерпуль" все еще имеет четыре очка преимущества над "Сити" при 15 матчах, которые остается сыграть каждой из команд.



Несмотря на лидерство "красных", Невилл отдает предпочтение "горожанам", которым, как он считает, поможет опыт.



"Еще несколько лет назад, когда обе эти команды сражались за титул, я сказал, что это как выбрать между двух парней, которые подкатывают к твоей жене! Ничего не изменилось — стало только хуже!"



"Знаете что? Несколько недель назад я впервые почувствовал, что некоторые фанаты "Юнайтед" хотят, чтобы титул выиграл "Ливерпуль". Они не хотят, чтобы "Сити" стал чемпионом два раза подряд и начал эру доминирования".



"Я не могу причислить себя к их числу, просто не могу. Чемпионом должен стать "Сити".



"Сити" захочет использовать свой опыт, но для этого ты должен идти по пятам. Если в апреле или мае, когда останется сыграть шесть или семь матчей, "Сити" все еще будет так близко, "Ливерпуль" окажется под максимальным давлением и должен будет ответить на много вопросов", — цитирует Невилла Manchester Evening News.