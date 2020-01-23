Гвардиола опасается ухода Отаменди

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что опасается ухода из клуба защитника Николаса Отаменди.

Отаменди сделал большой вклад в завоевание "горожанами" титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне, но в этой кампании Николас превратился в дублера для Джона Стоунса и Эмерика Лапорта.



Эта ситуация не устраивает 30-летнего аргентинца, лишь восемь раз выходившего в стартовом составе "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги. Гвардиола опасается, что Отаменди может задуматься о смене клуба.



"Он несчастлив. Когда он играет, то счастлив, а когда не играет, то несчастлив. Но это касается не только Отаменди, а каждого. Всех их".



"Я не знаю, что мы можем с этим поделать. По крайней мере, мы должны быть честны с собой и с ними. Это я и делаю. Мы бы хотели сохранить его, но это зависит от самих игроков и их агентов".



"Я не хочу, чтобы здесь были грустные игроки. Сейчас, пока трансферное окно открыто, я говорю игрокам: "Если ты несчастлив, постучи в дверь нашего спортивного директора". Мы должны быть энергичны и счастливы, а в конце сезона они могут поразмышлять обо всем", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.