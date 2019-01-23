"Арсенал" рассматривает кандидатуру Мончи на роль технического директора

Унаи Эмери и Мончи Трансферный гуру "Ромы" Мончи пополнил список претендентов на роль технического директора "Арсенала".

Буквально на днях "канониры" подтвердили, что в следующем месяце Свен Мислинтат покинет должность главы скаутской службы клуба.

Уход Мислинтата дает "Арсеналу" возможность провести очередную реформу структуры управления клубом. В рамках этого процесса "канониры" планируют обзавестись техническим директором.

Ранее на эту роль сватали бывших игроков "Арсенала" Эду и Марка Овермарса, однако The Independent стало известно, что высокое место в шорт-листе лондонцев занимает Мончи.

50-летний Мончи находится в хороших отношениях с главным тренером "канониров" Унаи Эмери, с которым они вместе трудились в "Севилье", и это может сыграть свою роль.


Метки Арсенал, Мончи, Рома

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2019 10:00

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