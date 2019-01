Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поспорят за Стивена Бергвейна. Жозе Моуриньо может возглавить ПСЖ. Унаи Эмери не взял Месута Озила даже в свою команду по пейнтболу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Реал" обходит "Манчестер Сити" в борьбе за нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, собираясь заплатить 90 миллионов фунтов за аргентинца. (The Sun)



Травма Харри Кейна подтолкнула "Тоттенхэм" к переговорам с "Барслоной" насчет Малкома. (Daily Star)



"Манчестер Юнайтед" столкнется с конкуренцией "Тоттенхэма" в борьбе за вингера ПСВ Стивена Бергвейна. (The Sun)



Переговоры "Арсенала" об аренде полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса зашли в тупик. Два клуба не смогли достичь компромисса насчет последующего выкупа. (Daily Mail)



"Арсенал" готов отказаться от полузащитника Мохамеда Эльнени. (The Independent)



Защитник "Реал Бетиса" Аисса Манди заинтересовал "Арсенал". (The Sun)



"Арсенал", "Ливерпуль", "Ювентус" и "Барселона" интересуются юным защитником "Атлетико Минейро" Эмерсоном. (Daily Mail)



"РБ Лейпциг" исключает продажу Тимо Вернера в "Ливерпуль", надеясь сохранить нападающего на ближайшие два-три года. (Daily Mirror)



ПСЖ сделал предложение о покупке полузащитника "Эвертона" Идриссы Гейе. (L'Equipe)



"Эвертон" готов отпустить Гейе за 40 млн. фунтов, поскольку нуждается в деньгах для покупки нападающего. (Daily Mirror)



Плеймейкер "Аталанта Юнайтед" и сборной Парагвая Мигель Альмирон — цель номер один "Ньюкасла" на январь. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" предложил 4.3 млн. фунтов за португальского вингера "Атлетико" Желсона Мартинша. (AS)



Другое



Экс-наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо провел переговоры с президентом ПСЖ. (The Sun)



"РБ Лейпциг" предложит новый улучшенный контракт своему спортивному директору Полу Митчеллу, чтобы тот не ушел в "Юнайтед". (The Sun)



Экс-голкипер "Юнайтед" и "Эвертона" Тим Ховард завершит карьеру в конце сезона МЛС-2019. (Sky Sports)



43-летний фанат "Блэкпула" был оштрафован на 500 фунтов за то, что взобрался на крышу автобуса "Арсенала" перед матчем 3-го раунда Кубка Англии. (BBC)



Большой фанат "Юнайтед" Усейн Болт оставил попытки стать профессиональным футболистом. (Daily Mail)



С наступлением светового дня спасательная операция по обнаружению самолета с нападающим "Кардиффа" Эмилиано Салой возобновлена, однако найти кого-либо из живых экстренные службы уже не надеются. (BBC)



Наставник "Арсенала" Унаи Эмери сводил свою команду на пейнтбол. Испанский тренер и полузащитник Месут Озил оказались по разную сторону баррикад во время боя. (Daily Star)



Во время ареста в аэропорту Вашингтона экс-нападающий "Юнайтед" Уэйн Руни был настолько пьян, что говорил на "ломаном английском". (The Guardian)



Главный тренер "Монако" Тьерри Анри выкрикнул ругательство в адрес игрока "Страсбура", чью бабушку он назвал женщиной легкого поведения. (Goal)