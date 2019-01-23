Антони Мартиаль решил связать свое будущее с "Юнайтед"

Антони Мартиаль и Оле Гуннар Сульшер Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль отдал указание своему агенту, чтобы согласовать новый контракт.

Ранее в этом сезоне Мартиаль приостановил переговоры со своим клубом о продлении сотрудничества из-за предвзятого отношения со стороны Жозе Моуриньо, который был готов от него избавиться прошлым летом.

После увольнения Моуриньо с поста главного тренера в прошлом месяце для Антони все вернулось в норму. Как утверждает Daily Mirror, 23-летний нападающий очень доволен сотрудничеством со сменщиком португальца Оле Гуннаром Сульшером.

Игрок сборной Франции выходил в стартовом составе на пять из семи матчей "красных дьяволов" при Сульшере, выигрывая конкуренцию у Ромелу Лукаку и Джесси Лингарда.

По информации издания, теперь Мартиаль чувствует себя счастливым на "Юнайтед" и отдал указание своему агенту Филиппу Ламболи договориться с исполнительным директором Эдом Вудвордом о новой сделке.

Отметим, что действующий контракт Антони истекал уже в конце этого сезона, однако "дьяволы" его автоматически продлили на 12 месяцев, чтобы обезопасить себя от спекуляций в зимнее трансферное окно.

Теперь француз ожидает связать свое будущее с "Юнайтед" в ближайшие недели. Новый контракт увеличит зарплату экс-игрока "Монако" примерно до 150 тысяч фунтов в неделю.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2019 09:00

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  1. udaff 23.01.2019 09:35 # udaff
    Всё верно делают. Марсика продлевать однозначно.

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  2. chr1s8rown 23.01.2019 09:18 # chr1s8rown
    Игрок средненкий. Как раз для 6 го место т.е. для му

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  3. keane16 23.01.2019 09:10 # keane16
    150 косарей для этого топаря-это копейки, сплавляйте Санчеса и все в норме

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