"Юнайтед" отклонил запрос "Арсенала" насчет Байи

"Манчестер Юнайтед" отклонил запрос "Арсенала" насчет центрального защитника Эрика Байи.

Приобретенный 18 месяцев назад у "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов защитник не имеет места в стартовом составе "красных дьяволов" в этом сезоне. В отличие от других игроков, Байи не помогла даже смена тренера на "Олд Траффорд".



Эрик выходил с первых минут лишь на один матч "Юнайтед" из семи при Оле Гуннаре Сульшере и в этом единственном матче схлопотал красную карточку.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, этой ситуацией надеялся воспользоваться "Арсенал", обратившись к "дьяволам" насчет аренды 24-летнего ивуарийца до конца сезона с последующим выкупом.



Однако "Юнайтед" не пожелал протягивать руку помощи своему прямому конкуренту за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Что касается Байи, чей контракт истекает в 2020 году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, то судьбу Эрика теперь определит уже новый постоянный рулевой "дьяволов".