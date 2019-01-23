Хюсай может потеснить Аспиликуэту из основы "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри требует от своего клуба пригласить из "Наполи" правого защитника Эльсеида Хюсая, что может поставить под угрозу место в стартовом составе "синих" капитана Сесара Аспиликуэты.

Достоверно известно, что Сарри был заинтересован в приобретении Хюсая еще прошлым летом, но тогда клуб Серии А позволил Маурицио забрать с собой из Неаполя в Лондон лишь полузащитника Жоржиньо.



Игровые проблемы последних недель, а также ожидаемый отъезд со "Стэмфорд Бридж" Давиде Дзаппакосты и Виктора Мосеса заставили Сарри возобновить свой интерес к Эльсеиду, утверждает Daily Mirror.



По информации издания, "синие" хотят арендовать Хюсая, тогда как "Наполи" предпочел бы сразу продать 24-летнего албанца, оцениваемого в 45 миллионов фунтов. Вероятность того, что два клуба еще договорятся до конца января, сохраняется.



В "Наполи" Хюсай был одним из любимчиков Сарри, поэтому есть все шансы, что в случае с воссоединения Маурицио сделает Эльсеида игроком стартового состава — как сделал Жоржиньо и как собирается сделать Гонсало Игуаина, направляющегося в "Челси".



Это в свою очередь может стать плохой новостью для Аспиликуэты, которого очень любят болельщики "Челси" и который фактически исполняет роль капитана в последнее время.