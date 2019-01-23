Хюсай может потеснить Аспиликуэту из основы "Челси"

Эльсеид Хюсай Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри требует от своего клуба пригласить из "Наполи" правого защитника Эльсеида Хюсая, что может поставить под угрозу место в стартовом составе "синих" капитана Сесара Аспиликуэты.

Достоверно известно, что Сарри был заинтересован в приобретении Хюсая еще прошлым летом, но тогда клуб Серии А позволил Маурицио забрать с собой из Неаполя в Лондон лишь полузащитника Жоржиньо.

Игровые проблемы последних недель, а также ожидаемый отъезд со "Стэмфорд Бридж" Давиде Дзаппакосты и Виктора Мосеса заставили Сарри возобновить свой интерес к Эльсеиду, утверждает Daily Mirror.

По информации издания, "синие" хотят арендовать Хюсая, тогда как "Наполи" предпочел бы сразу продать 24-летнего албанца, оцениваемого в 45 миллионов фунтов. Вероятность того, что два клуба еще договорятся до конца января, сохраняется.

В "Наполи" Хюсай был одним из любимчиков Сарри, поэтому есть все шансы, что в случае с воссоединения Маурицио сделает Эльсеида игроком стартового состава — как сделал Жоржиньо и как собирается сделать Гонсало Игуаина, направляющегося в "Челси".

Это в свою очередь может стать плохой новостью для Аспиликуэты, которого очень любят болельщики "Челси" и который фактически исполняет роль капитана в последнее время.


Метки Аспиликуэта, Наполи, Хюсай, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 23.01.2019 08:37 # alexomck
    там оба крайних не фонтан так-то.

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  2. blueswin 23.01.2019 08:19 # blueswin
    Для чего контракт продлевали с Алонсо, вот о чём надо задумываться, а для чего Хюсай покупается ясно. Новую идею, команду строят не из 30-32 летних игроков, а из таких 23-25 летних новичков, которым есть что доказывать. Мотивация должна быть. Стремление.

    Настораживает на самом то деле совсем другое, ни по Дринквоутеру ни по Мозесу нет новостей, это плохо. Значит цена день ото дня падает, спроса нет на игроков.

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  3. pelja 23.01.2019 08:12 # pelja
    Все понятно. Еще один физрук.

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  4. cezar 23.01.2019 07:54 # cezar
    Ну Аспи по идее левый защитником был... не страшно!

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  5. chelsea88 23.01.2019 07:41 # chelsea88
    Слева Алонсо чудит, нет надо правого взять.

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  6. arhangel777 23.01.2019 07:38 # arhangel777
    Да пусть сразу весь состав Наполи купит и все, что тут придумывать?)))

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  7. hachidlo 23.01.2019 07:23 # hachidlo
    omegalul

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  8. x2 23.01.2019 07:21 # x2
    Сарри как бы самому остаться в основе

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  9. pistolero-lfc 23.01.2019 07:19 # pistolero-lfc
    всех из наполи купит, сам свалит через год. в итоге развалит и челси и наполи

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  10. mkcfc 23.01.2019 07:13 # mkcfc
    Да нет сейчас лучше защитника чем аспи. Даже переживать не стоит. Он может и в центре и справа играть без потери качества

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  11. chebrec 23.01.2019 07:02 # chebrec
    Чивооооооооо???

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