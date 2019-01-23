Хюсай может потеснить Аспиликуэту из основы "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри требует от своего клуба пригласить из "Наполи" правого защитника Эльсеида Хюсая, что может поставить под угрозу место в стартовом составе "синих" капитана Сесара Аспиликуэты.
Достоверно известно, что Сарри был заинтересован в приобретении Хюсая еще прошлым летом, но тогда клуб Серии А позволил Маурицио забрать с собой из Неаполя в Лондон лишь полузащитника Жоржиньо.
Игровые проблемы последних недель, а также ожидаемый отъезд со "Стэмфорд Бридж" Давиде Дзаппакосты и Виктора Мосеса заставили Сарри возобновить свой интерес к Эльсеиду, утверждает Daily Mirror.
По информации издания, "синие" хотят арендовать Хюсая, тогда как "Наполи" предпочел бы сразу продать 24-летнего албанца, оцениваемого в 45 миллионов фунтов. Вероятность того, что два клуба еще договорятся до конца января, сохраняется.
В "Наполи" Хюсай был одним из любимчиков Сарри, поэтому есть все шансы, что в случае с воссоединения Маурицио сделает Эльсеида игроком стартового состава — как сделал Жоржиньо и как собирается сделать Гонсало Игуаина, направляющегося в "Челси".
Это в свою очередь может стать плохой новостью для Аспиликуэты, которого очень любят болельщики "Челси" и который фактически исполняет роль капитана в последнее время.
23.01.2019 07:00
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Последние комментарии:
там оба крайних не фонтан так-то.
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Для чего контракт продлевали с Алонсо, вот о чём надо задумываться, а для чего Хюсай покупается ясно. Новую идею, команду строят не из 30-32 летних игроков, а из таких 23-25 летних новичков, которым есть что доказывать. Мотивация должна быть. Стремление.
Настораживает на самом то деле совсем другое, ни по Дринквоутеру ни по Мозесу нет новостей, это плохо. Значит цена день ото дня падает, спроса нет на игроков.
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Все понятно. Еще один физрук.
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Ну Аспи по идее левый защитником был... не страшно!
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Слева Алонсо чудит, нет надо правого взять.
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Да пусть сразу весь состав Наполи купит и все, что тут придумывать?)))
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omegalul
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Сарри как бы самому остаться в основе
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всех из наполи купит, сам свалит через год. в итоге развалит и челси и наполи
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Да нет сейчас лучше защитника чем аспи. Даже переживать не стоит. Он может и в центре и справа играть без потери качества
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Чивооооооооо???
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