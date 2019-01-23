Окслейд-Чемберлен близок к возвращению к полноценным тренировкам
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен, которого не ожидали увидеть на футбольном поле в этом сезоне, уже в следующем месяце приступит к полноценным тренировкам.
Перебравшись на "Энфилд" из "Арсенала" за 35 миллионов фунтов летом 2017, постепенно Окслейд-Чемберлен стал очень важным игроком для "красных", однако его сезон был оборван в апреле травмой связок колена.
Прошлым летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп честно признался, что не рассчитывает на возвращение Алекса в этом сезоне. Однако сам игрок отказался с этим мириться и проделал громадную работу над своим восстановлением.
На текущей неделе 25-летний англичанин даже поехал с командой на тренировочный сбор в Дубае. Окслейд-Чемберлен уже занимается вне зала, но по-прежнему с ограничениям и под наблюдением физиотерапевтов.
Темп, который набрал Алекс, позволяет надеяться, что уже в середине или конце февраля полузащитник сможет приступить к тренировкам в общей группе, утверждает Liverpool Echo.
Таким образом, Окслейд-Чемберлена имеет шансы снова сыграть за "Ливерпуль" в марте — например, в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" 13 числа.
23.01.2019 06:00
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трепищите манкобл#ди
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То что не хватает
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Каратель голубой помойки
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Игрок идеально подходящий для Клоппа и его манеры игры. В борьбе за АПЛ точно лишний не будет.
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