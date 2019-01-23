Окслейд-Чемберлен близок к возвращению к полноценным тренировкам

Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен, которого не ожидали увидеть на футбольном поле в этом сезоне, уже в следующем месяце приступит к полноценным тренировкам.

Перебравшись на "Энфилд" из "Арсенала" за 35 миллионов фунтов летом 2017, постепенно Окслейд-Чемберлен стал очень важным игроком для "красных", однако его сезон был оборван в апреле травмой связок колена.

Прошлым летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп честно признался, что не рассчитывает на возвращение Алекса в этом сезоне. Однако сам игрок отказался с этим мириться и проделал громадную работу над своим восстановлением.

На текущей неделе 25-летний англичанин даже поехал с командой на тренировочный сбор в Дубае. Окслейд-Чемберлен уже занимается вне зала, но по-прежнему с ограничениям и под наблюдением физиотерапевтов.

Темп, который набрал Алекс, позволяет надеяться, что уже в середине или конце февраля полузащитник сможет приступить к тренировкам в общей группе, утверждает Liverpool Echo.

Таким образом, Окслейд-Чемберлена имеет шансы снова сыграть за "Ливерпуль" в марте — например, в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" 13 числа.


Метки Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 440

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jack-willsher 23.01.2019 06:48 # jack-willsher
    трепищите манкобл#ди

    (ответить)

  2. firmino9 23.01.2019 06:36 # firmino9
    То что не хватает

    (ответить)

  3. liverpo0ol 23.01.2019 06:21 # liverpo0ol
    Каратель голубой помойки

    (ответить)

  4. arsbergkamp 23.01.2019 06:21 # arsbergkamp
    Игрок идеально подходящий для Клоппа и его манеры игры. В борьбе за АПЛ точно лишний не будет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: