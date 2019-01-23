Сарри провел примирительную беседу с игроками "Челси"

Маурицио Сарри и Эден Азар Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри провел примирительную беседу со своими игроками после резкой критики в адрес команды в субботу.

Напомним, Сарри жестко раскритиковал своих подопечных после поражения 2:0 от "Арсенала". Итальянец говорил, что ему "крайне сложно мотивировать" игроков, обвинив тех в недостаточном настрое.

Подобным образом Маурицио отреагировал и на поражение 3:1 от "Тоттенхэма" в ноябре в рамках Премьер-Лиги, переведя стрелки на игроков и отказавшись поставить под сомнение свою тактику.

Как стало известно The Times, на сей раз Сарри быстро смягчил свой гнев и на протяжении 20 минут разговаривал с игроками перед тренировкой в понедельник.

Маурицио попытался сгладить углы после публичной критики в адрес игроков, чтобы поднять настроение перед ответным полуфинальным матчем Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в четверг вечером.


Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2019 00:05

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  1. manutd-20champ 23.01.2019 00:44 # manutd-20champ
    недолго будет мучить пенсов

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  2. danilych89 23.01.2019 00:32 # danilych89
    Я так понимаю, Михайло фотку подбирал специально))

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  3. jappstamm 23.01.2019 00:15 # jappstamm
    Уволят по итогам сезона. Скриньте

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