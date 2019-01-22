"Арсенал" может отпустить Рэмси в "Ювентус" уже в январе
"Арсенал" может разрешить полузащитнику Аарону Рэмси уйти в "Ювентус" уже в это трансферное окно.
Согласно слухам в прессе, Рэмси уже прошел медицинское обследование и заключил предварительный контракт с чемпионами Серии А. Однако Аарон может уехать в Турин раньше, не дожидаясь, пока истечет его соглашение с "канонирами" в конце сезона.
Как сообщает The Independent, сроки перехода Рэмси в "Ювентус" зависят от того, удастся ли "Арсеналу" арендовать полузащитников Дениса Суареса из "Барселоны" и Хамеса Родригеса из "Баварии" в январе.
В данный момент лондонский клуб работает над переходами обоих игроков, причем Суарес может присоединиться к команде Унаи Эмери уже на этой неделе.
Переход же Родригеса осложняется тем, что Хамес находится в "Баварии" лишь на правах аренды из "Реала". Однако и мюнхенцы, и мадридцы открыты к тому, чтобы колумбиец провел остаток сезона на "Эмирейтс".
Заполучив Дениса и Хамеса, "Арсенал" будет готов отпустить Рэмси в "Ювентус" раньше времени — примерно за 10 миллионов фунтов.
22.01.2019 23:00
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Вот это поворот!
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