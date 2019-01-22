У "Ньюкасла" есть чуть более недели, чтобы сохранить Бенитеса

У "Ньюкасла" остается чуть более недели, чтобы предотвратить уход своего главного тренера Рафаэля Бенитеса по окончании сезона.

Бенитес держит зуб на свой клуб по поводу трансферов еще с прошлого лета, когда он не получил достаточного усиления на сезон 2018/19, в котором "Ньюкасл" вновь оказался вовлечен в борьбу за выживание.



Готовясь к зимнему трансферному окну, Рафаэль еще в декабре передал своим боссам список потенциальных целей, потребовав приобрести ему двух игроков.



До закрытия окна остается всего девять дней, и пока "сороки" бездействуют на трансферном рынке, что очень раздражает Бенитеса, хотя публично он пытается об этом не говорить.



Как стало известно The Telegraph от своих источников на "Сент Джеймс Парк", испанский специалист буквально поставил ультиматум "Ньюкаслу". Если он не получит своих новичков, то проигнорирует все предложения о новом контракте.



Поскольку действующее соглашение экс-наставника "Челси" и "Ливерпуля" истекает в конце сезона, это означает, что над "Ньюкаслом" нависла реальная угроза лишиться Бенитеса, во многом за счет которого "сорокам" так долго удается оставаться на плаву.