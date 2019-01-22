FA оштрафовала Эшпириту Санту на 8 тысяч фунтов
Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту выплатит 8 тысяч фунтов в виде штрафа за неподобающее поведение во время празднования победного гола против "Лестера" в минувший уикенд.
Напомним, Эшпириту Санту был настолько переполнен эмоциями после гола Диогу Жоты на 93-й минуте (4:3), что слегка забежал на поле, чтобы отпраздновать забитый мяч вместе со своими игроками.
Рефери Крис Кавана отреагировал на поступок португальского тренера и удалил того из технической зоны. Затем в адрес Нуну были выдвинуты обвинения, с которыми он согласился и теперь должен выплатить штраф.
Самый интересный момент этой истории состоит в том, что именно Кавана был тем арбитром, который пожалел главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, когда тот рванул в центр поля после победного гола в концовке ноябрьского дерби с "Эвертоном".
22.01.2019 21:00
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Последние комментарии:
Сейчас говноеды в третий раз напишут про празднование Клоппа))
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надо было как топ по прямой к центру рвануть и обратно, пока судья не видит. а нуну вдоль бровки трусцой пробежался, угловой флажок обогнул и только потом вышел на поле
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