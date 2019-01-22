FA оштрафовала Эшпириту Санту на 8 тысяч фунтов

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту выплатит 8 тысяч фунтов в виде штрафа за неподобающее поведение во время празднования победного гола против "Лестера" в минувший уикенд.

Напомним, Эшпириту Санту был настолько переполнен эмоциями после гола Диогу Жоты на 93-й минуте (4:3), что слегка забежал на поле, чтобы отпраздновать забитый мяч вместе со своими игроками.



Рефери Крис Кавана отреагировал на поступок португальского тренера и удалил того из технической зоны. Затем в адрес Нуну были выдвинуты обвинения, с которыми он согласился и теперь должен выплатить штраф.



Самый интересный момент этой истории состоит в том, что именно Кавана был тем арбитром, который пожалел главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, когда тот рванул в центр поля после победного гола в концовке ноябрьского дерби с "Эвертоном".