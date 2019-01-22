"Тоттенхэм" лишился Деле Алли до марта

"Тоттенхэм" потерял полузащитника Деле Алли до марта с травмой задней поверхности бедра.

Стоило главному тренеру "шпор" Маурисио Почеттино заикнуться, что он может решить проблему с отсутствием Харри Кейна и Сон Хен Мина переводом в нападение Алли, как этот вариант отпал сам собой.



В воскресном матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" Деле повредил заднюю поверхность бедра и теперь пропустит полтора месяца, сообщает Sky Sports.



Таким образом, 22-летний англичанин не поможет "Тоттенхэму" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Челси" в ближайший четверг. Также Алли пропустит ряд игр в Премьер-Лиге, поединок с "Кристал Пэлас" в Кубке Англии и первую встречу с дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Возобновить тренировки, как и Кейн, Алли сможет только в начале марта. Также в лазарете "шпор" остается полузащитник Мусса Сиссоко, который должен вернуться после травмы паха через пару недель.