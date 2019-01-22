"Тоттенхэм" лишился Деле Алли до марта

Деле Алли "Тоттенхэм" потерял полузащитника Деле Алли до марта с травмой задней поверхности бедра.

Стоило главному тренеру "шпор" Маурисио Почеттино заикнуться, что он может решить проблему с отсутствием Харри Кейна и Сон Хен Мина переводом в нападение Алли, как этот вариант отпал сам собой.

В воскресном матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" Деле повредил заднюю поверхность бедра и теперь пропустит полтора месяца, сообщает Sky Sports.

Таким образом, 22-летний англичанин не поможет "Тоттенхэму" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Челси" в ближайший четверг. Также Алли пропустит ряд игр в Премьер-Лиге, поединок с "Кристал Пэлас" в Кубке Англии и первую встречу с дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Возобновить тренировки, как и Кейн, Алли сможет только в начале марта. Также в лазарете "шпор" остается полузащитник Мусса Сиссоко, который должен вернуться после травмы паха через пару недель.


Метки Алли, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2019 20:45

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 22.01.2019 21:40 # pistolero-lfc
    Какие же вы тут конченные говноеды, не все некоторые

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  2. alexminck 22.01.2019 21:26 # alexminck
    докукарекались конечн петучи
    мы поборемся за чемпионство кокок
    Петучинно уже наверное сам на коленях перед Вудвротом
    мол возьмите меня в МУМУ плес(

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  3. j-silver 22.01.2019 21:17 # j-silver
    У пенсов забрезжил шанс на непроеб по крупному

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  4. monsieurgood 22.01.2019 21:07 # monsieurgood
    к 8 марта поправится - в международный день ттх

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  5. al-faarabi 22.01.2019 21:07 # al-faarabi
    как бы теперь из четверки не вылететь, арсенал и мю поджимают

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  6. firmino9 22.01.2019 21:06 # firmino9
    Жалко Покета. Имхо это последствия ЧМ

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  7. brown-ale 22.01.2019 20:59 # brown-ale
    Шпоры самовыпиливаются.
    Шанс для Ман Юнайтед.

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  8. xxx- 22.01.2019 20:55 # xxx-
    там сала помер(

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  9. staryi-eblan 22.01.2019 20:49 # staryi-eblan
    Жду комментария Безвизового. Надеюсь на его лаконичный и грамотный ответ в оценке итогового противостояния между челси и Шпорами

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  10. electric 22.01.2019 20:47 # electric
    Куры истребляются на глазах.

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  11. mancityman 22.01.2019 20:46 # mancityman
    Лучше бы ормяны ломались.

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