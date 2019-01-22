"Тоттенхэм" лишился Деле Алли до марта
"Тоттенхэм" потерял полузащитника Деле Алли до марта с травмой задней поверхности бедра.
Стоило главному тренеру "шпор" Маурисио Почеттино заикнуться, что он может решить проблему с отсутствием Харри Кейна и Сон Хен Мина переводом в нападение Алли, как этот вариант отпал сам собой.
В воскресном матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" Деле повредил заднюю поверхность бедра и теперь пропустит полтора месяца, сообщает Sky Sports.
Таким образом, 22-летний англичанин не поможет "Тоттенхэму" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Челси" в ближайший четверг. Также Алли пропустит ряд игр в Премьер-Лиге, поединок с "Кристал Пэлас" в Кубке Англии и первую встречу с дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Возобновить тренировки, как и Кейн, Алли сможет только в начале марта. Также в лазарете "шпор" остается полузащитник Мусса Сиссоко, который должен вернуться после травмы паха через пару недель.
22.01.2019 20:45
Просмотров: 901
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Какие же вы тут конченные говноеды, не все некоторые
(ответить)
докукарекались конечн петучи
мы поборемся за чемпионство кокок
Петучинно уже наверное сам на коленях перед Вудвротом
мол возьмите меня в МУМУ плес(
(ответить)
У пенсов забрезжил шанс на непроеб по крупному
(ответить)
к 8 марта поправится - в международный день ттх
(ответить)
как бы теперь из четверки не вылететь, арсенал и мю поджимают
(ответить)
Жалко Покета. Имхо это последствия ЧМ
(ответить)
Шпоры самовыпиливаются.
Шанс для Ман Юнайтед.
(ответить)
там сала помер(
(ответить)
Жду комментария Безвизового. Надеюсь на его лаконичный и грамотный ответ в оценке итогового противостояния между челси и Шпорами
(ответить)
Куры истребляются на глазах.
(ответить)
Лучше бы ормяны ломались.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий