"Борнмут" завершил приобретение Мефема

"Борнмут" официально завершил приобретение центрального защитника "Брентфорда" Криса Мефема ориентировочной стоимостью 12 миллионов фунтов.

Еще накануне вечером "Борнмут" достиг компромисса с клубом Чемпионшипа относительно стоимости Мефема. Остальное не потребовало много времени — во вторник 21-летний игрок сборной Уэльса прибыл на "Виталити", прошел медицинское обследование и заключил долгосрочный контракт.



Мефем, также способный сыграть правого защитника, находился в системе "Брентфорда" с 2012 года. После своего дебюта в январе 2017 Крис провел 48 матчей за "пчел".



"Крис — талантливый молодой защитник, который достаточно давно попал к нам на радар, поэтому я рад, что он, наконец, стал нашим игроком".



"Выступая за "Брентфорд" и сборную Уэльса, он показал, что обладает огромным потенциалом, и мы убеждены, что можем предоставить ему идеальные условия для дальнейшего развития".



"Крис — хороший защитник, который комфортно себя чувствует с мячом, и мы верим, что он станет отличным дополнением к нашей команде", — сообщил главный тренер "Борнмута" Эдди Хау.