Бенжамен Менди снова готов играть за "Сити"

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди восстановился после травмы связок колена и уже завтра может выйти на футбольное поле.

Напомним, Менди практически полностью пропустил прошлый сезон, свой дебютный в Англии, вернувшись в строй лишь в самой концовке. Но и начало новой кампании для Бенжамена не сложилось.



В данный момент 24-летний француз отсутствует с середины ноября, когда он перенес операцию на левом колене. Однако еще на прошлой неделе Менди приступил к тренировкам с первой командой и имеет все шансы принять участие в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Бертона" в среду вечером.



"Результаты двух последних лет не отражают в полной мере, как сильно нам его не хватало. У меня есть ощущение, что он может дать нам больше, поэтому надеюсь, в заключительной части сезона и в будущем он будет приносить пользу клубу".



"Когда он прорывается по своему левому флангу, его невозможно остановить. И он так умен на дальней трети поля. Он не простреливает просто ради прострела. Он умен и точно знает, для чего совершает каждое свое действие".



"Однако за последние полтора года он сыграл считанное количество матчей и не мог тренироваться. Нам потребуется некоторое время, чтобы адаптировать его для того, что мы хотим", — цитирует главного тренера "Сити" Хосеп Гвардиолу Sky Sports.



Добавим, после своего перехода из "Монако" за 49 миллионов фунтов в июле 2017 Менди сыграл лишь 18 матчей за "Сити".