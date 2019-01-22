Бенжамен Менди снова готов играть за "Сити"

Бенжамен Менди Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди восстановился после травмы связок колена и уже завтра может выйти на футбольное поле.

Напомним, Менди практически полностью пропустил прошлый сезон, свой дебютный в Англии, вернувшись в строй лишь в самой концовке. Но и начало новой кампании для Бенжамена не сложилось.

В данный момент 24-летний француз отсутствует с середины ноября, когда он перенес операцию на левом колене. Однако еще на прошлой неделе Менди приступил к тренировкам с первой командой и имеет все шансы принять участие в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Бертона" в среду вечером.

"Результаты двух последних лет не отражают в полной мере, как сильно нам его не хватало. У меня есть ощущение, что он может дать нам больше, поэтому надеюсь, в заключительной части сезона и в будущем он будет приносить пользу клубу".

"Когда он прорывается по своему левому флангу, его невозможно остановить. И он так умен на дальней трети поля. Он не простреливает просто ради прострела. Он умен и точно знает, для чего совершает каждое свое действие".

"Однако за последние полтора года он сыграл считанное количество матчей и не мог тренироваться. Нам потребуется некоторое время, чтобы адаптировать его для того, что мы хотим", — цитирует главного тренера "Сити" Хосеп Гвардиолу Sky Sports.

Добавим, после своего перехода из "Монако" за 49 миллионов фунтов в июле 2017 Менди сыграл лишь 18 матчей за "Сити".


Метки Манчестер Сити, Менди, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2019 19:35

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  1. jack-willsher 22.01.2019 19:49 # jack-willsher
    если не брать в счет хрустальность. то передачи, навесы идеальные конеш. давно превзошел анонирскую шолуплюшку -коула, который из за бабла перешел в стан прямых конкурентов. но по жизни был 2ым в сборной хах

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  2. chelsea88 22.01.2019 19:47 # chelsea88
    Через пару матчей опять сломается.

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  3. silva77 22.01.2019 19:42 # silva77
    Лев Вернулся, накажи всяким выскочкам который кричат про чемпик

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