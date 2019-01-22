Джон Оби Микел близок к переходу в "Мидлсбро"

Джон Оби Микел Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел находится на пороге возвращения в английский футбол и собирается продолжить карьеру в "Мидлсбро".

Микел выступал за "Челси" с 2006 по 2017 год, за это время выиграв два титула Премьер-Лиги, три Кубка Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

Два года назад, отчаявшись завоевать доверие экс-наставника "синих" Антонио Конте, Джон Оби уехал в Китай выступать за клуб "Тяньцзинь Тэда".

Однако большие деньги не сделали полузащитника счастливым, и недавно Микел задумал вернуться в Европу. По информации The Telegraph, Джо Оби контактировал с клубами Франции и Германии, но затем сделал свой выбор в пользу "Мидлсбро".

Более того, 31-летний нигериец прибыл в город еще два дня назад и может присоединиться к команде Тони Пьюлиса, занимающей пятое место в Чемпионшипе, в ближайшие 24 часа.


Метки Мидлсбро, Микел, Тяньцзинь Тэда

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2019 18:50

Количество просмотров Просмотров: 753

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 22.01.2019 19:45 # wolfsmensch
    офигеть, ему всего 31, думал вдвое старше Эсьена))

    (ответить)

  2. chebrec 22.01.2019 19:27 # chebrec
    За все время существования АПЛ:
    Микел 11 кубков из них 2 АПЛ
    Портовая помойка 13 кубков и 0 АПЛ
    Это все что нужно знать о ливерастах

    (ответить)

  3. blackdreamer 22.01.2019 19:16 # blackdreamer
    лигенда чилси
    которого выкинули как сутулого

    (ответить)

  4. role-playin 22.01.2019 18:57 # role-playin
    Вот бы его в Челси вместо говниньо. В созидании пользы от обоих ноль, но Микел хотя бы оборонятся умел.

    (ответить)

  5. ensiferum 22.01.2019 18:56 # ensiferum
    Сливайте Жоржинью и берите обратно блеать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: