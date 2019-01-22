Джон Оби Микел близок к переходу в "Мидлсбро"
Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел находится на пороге возвращения в английский футбол и собирается продолжить карьеру в "Мидлсбро".
Микел выступал за "Челси" с 2006 по 2017 год, за это время выиграв два титула Премьер-Лиги, три Кубка Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
Два года назад, отчаявшись завоевать доверие экс-наставника "синих" Антонио Конте, Джон Оби уехал в Китай выступать за клуб "Тяньцзинь Тэда".
Однако большие деньги не сделали полузащитника счастливым, и недавно Микел задумал вернуться в Европу. По информации The Telegraph, Джо Оби контактировал с клубами Франции и Германии, но затем сделал свой выбор в пользу "Мидлсбро".
Более того, 31-летний нигериец прибыл в город еще два дня назад и может присоединиться к команде Тони Пьюлиса, занимающей пятое место в Чемпионшипе, в ближайшие 24 часа.
22.01.2019 18:50
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Последние комментарии:
офигеть, ему всего 31, думал вдвое старше Эсьена))
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За все время существования АПЛ:
Микел 11 кубков из них 2 АПЛ
Портовая помойка 13 кубков и 0 АПЛ
Это все что нужно знать о ливерастах
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лигенда чилси
которого выкинули как сутулого
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Вот бы его в Челси вместо говниньо. В созидании пользы от обоих ноль, но Микел хотя бы оборонятся умел.
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Сливайте Жоржинью и берите обратно блеать.
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