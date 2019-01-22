Гиллеспи : "Ван Дейк может стать величайшим защитником в истории Премьер-Лиги"

Виргил Ван Дейк Легенда "Ливерпуля" Гари Гиллеспи считает, что защитник "красных" Виргил Ван Дейк способен стать величайшим игроком на своей позиции в истории Премьер-Лиги.

Ван Дейк оказал громадное влияние на игру команды Юргена Клоппа за проведенный на "Энфилде" год. Надежная оборона обеспечивает "красным" прекрасные шансы на их первый чемпионский титул с 1990 года.

Однако Гиллеспи, трижды становившийся чемпионом Англии с "Ливерпулем", считает, что одного этого титула Ван Дейку будет мало, чтобы обрести легендарный статус.

"В последние недели меня часто спрашивают, где располагается Ван Дейк относительно Джона Терри, Рио Фердинанда и даже Япа Стама, которые считаются величайшими центральными защитниками в истории Премьер-Лиги".

"Если честно, в плане способностей и техники я бы поставил его во главу этого списка. Ван Дейк обладает абсолютно всем. Но чтобы стать живой легендой, ты должен быть успешен и выигрывать медали и трофеи на регулярной основе... Не разово".

"Терри и Фердинанд обладали громадным мастерством, но в то же время они годами собирали награды. Виргил, пожалуй, превосходит их в плане техники, но он должен доказать это с помощью трофеев", — сообщил Гиллеспи Daily Mirror.


Метки Ван Дейк, Гиллеспи, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. darvil 22.01.2019 18:16 # darvil
    Только если выиграет 10 чемпионств и ЛЧ. А пока он будет глубоко брать в голову у Терри.

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  2. krutoykanonir 22.01.2019 17:56 # krutoykanonir
    Я думаю он уже таким является.

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  3. kos9k 22.01.2019 17:55 # kos9k
    "В последние недели меня часто спрашивают, где располагается Ван Дейк относительно Джона Терри, Рио Фердинанда и даже Япа Стама, которые считаются величайшими центральными защитниками в истории Премьер-Лиги".

    "Если честно, в плане способностей и техники я бы поставил его во главу этого списка. Ван Дейк обладает абсолютно всем. Но чтобы стать живой легендой, ты должен быть успешен и выигрывать медали и трофеи на регулярной основе... Не разово".

    адекватно

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  4. manutd-20champ 22.01.2019 17:53 # manutd-20champ
    шо за бред он несёт?

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  5. sir-alex-67 22.01.2019 17:50 # sir-alex-67
    Ловрен 2.0

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  6. firmino9 22.01.2019 17:48 # firmino9
    Пусть сначала выиграет 2-3 аплочки и лч)

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  7. mixmaster 22.01.2019 17:43 # mixmaster
    Кто эти люди?

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  8. aial-za-manutd 22.01.2019 17:28 # aial-za-manutd
    Пусть сначала выиграет 5 чемпионатов англии, 3 кубков лиги, 5 Суперкубков англии, 1 лч, 1 клубный чм как видич и ферди вот тогда посмотрим

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  9. silva77 22.01.2019 17:11 # silva77
    величайшим защитником в истории Премьер-Лиги

    УАХААХАХХААХАХАХАХАХААХАХАХ ОРРРРРРРУУУУУУУУУУУУУ ГРОМККООООО ППООДДДД СТОЛОМММММ УАХХХАХАААХАХХАХАХАХАХХХХХХХХХХ

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  10. ed-malcev 22.01.2019 17:10 # ed-malcev
    Гавно скоро запахнет

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  11. monsieurgood 22.01.2019 17:05 # monsieurgood
    он уже зашкварился, перейдя в ливерпуль. его максимум - плеваться в детей из машины

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