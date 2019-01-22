Гиллеспи : "Ван Дейк может стать величайшим защитником в истории Премьер-Лиги"

Легенда "Ливерпуля" Гари Гиллеспи считает, что защитник "красных" Виргил Ван Дейк способен стать величайшим игроком на своей позиции в истории Премьер-Лиги.

Ван Дейк оказал громадное влияние на игру команды Юргена Клоппа за проведенный на "Энфилде" год. Надежная оборона обеспечивает "красным" прекрасные шансы на их первый чемпионский титул с 1990 года.



Однако Гиллеспи, трижды становившийся чемпионом Англии с "Ливерпулем", считает, что одного этого титула Ван Дейку будет мало, чтобы обрести легендарный статус.



"В последние недели меня часто спрашивают, где располагается Ван Дейк относительно Джона Терри, Рио Фердинанда и даже Япа Стама, которые считаются величайшими центральными защитниками в истории Премьер-Лиги".



"Если честно, в плане способностей и техники я бы поставил его во главу этого списка. Ван Дейк обладает абсолютно всем. Но чтобы стать живой легендой, ты должен быть успешен и выигрывать медали и трофеи на регулярной основе... Не разово".



"Терри и Фердинанд обладали громадным мастерством, но в то же время они годами собирали награды. Виргил, пожалуй, превосходит их в плане техники, но он должен доказать это с помощью трофеев", — сообщил Гиллеспи Daily Mirror.