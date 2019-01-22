Гиллеспи : "Ван Дейк может стать величайшим защитником в истории Премьер-Лиги"
Легенда "Ливерпуля" Гари Гиллеспи считает, что защитник "красных" Виргил Ван Дейк способен стать величайшим игроком на своей позиции в истории Премьер-Лиги.
Ван Дейк оказал громадное влияние на игру команды Юргена Клоппа за проведенный на "Энфилде" год. Надежная оборона обеспечивает "красным" прекрасные шансы на их первый чемпионский титул с 1990 года.
Однако Гиллеспи, трижды становившийся чемпионом Англии с "Ливерпулем", считает, что одного этого титула Ван Дейку будет мало, чтобы обрести легендарный статус.
"В последние недели меня часто спрашивают, где располагается Ван Дейк относительно Джона Терри, Рио Фердинанда и даже Япа Стама, которые считаются величайшими центральными защитниками в истории Премьер-Лиги".
"Если честно, в плане способностей и техники я бы поставил его во главу этого списка. Ван Дейк обладает абсолютно всем. Но чтобы стать живой легендой, ты должен быть успешен и выигрывать медали и трофеи на регулярной основе... Не разово".
"Терри и Фердинанд обладали громадным мастерством, но в то же время они годами собирали награды. Виргил, пожалуй, превосходит их в плане техники, но он должен доказать это с помощью трофеев", — сообщил Гиллеспи Daily Mirror.
22.01.2019 17:00
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Только если выиграет 10 чемпионств и ЛЧ. А пока он будет глубоко брать в голову у Терри.
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Я думаю он уже таким является.
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"В последние недели меня часто спрашивают, где располагается Ван Дейк относительно Джона Терри, Рио Фердинанда и даже Япа Стама, которые считаются величайшими центральными защитниками в истории Премьер-Лиги".
"Если честно, в плане способностей и техники я бы поставил его во главу этого списка. Ван Дейк обладает абсолютно всем. Но чтобы стать живой легендой, ты должен быть успешен и выигрывать медали и трофеи на регулярной основе... Не разово".
адекватно
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шо за бред он несёт?
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Ловрен 2.0
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Пусть сначала выиграет 2-3 аплочки и лч)
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Кто эти люди?
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Пусть сначала выиграет 5 чемпионатов англии, 3 кубков лиги, 5 Суперкубков англии, 1 лч, 1 клубный чм как видич и ферди вот тогда посмотрим
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величайшим защитником в истории Премьер-Лиги
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Гавно скоро запахнет
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он уже зашкварился, перейдя в ливерпуль. его максимум - плеваться в детей из машины
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