Ибрагимович советует Кейну сменить "обычный" "Тоттенхэм" на большой клуб
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что бомбардиру "Тоттенхэма" Харри Кейну не хватает только одной вещи для завоевания трофеев — перехода в большой клуб.
25-летний Кейн является воспитанником академии "шпор" и до сих пор сохраняет преданность своему родному клубу. Но индивидуальные награды — это пока все, чем может похвастать Харри в своей карьере.
В отличие от Кейна, Ибрагимович никогда не был привязан к одному клубу, но это принесло ему кучу трофеев, включая чемпионские титулы в Италии, Испании, Франции и Голландии. Златан считает, что Харри все-так стоит подумать об уходе из "Тоттенхэма".
"Когда я был в Англии, я видел, как он играет. Думаю, он хороший нападающий. Он все еще развивается и делает правильные вещи. Но я всегда говорил, что выступать за большой клуб и играть там хорошо — это другое, чем делать то же самое в обычном клубе, при все уважении к "Тоттенхэму".
"Думаю, он способен выигрывать трофеи. Ему просто нужно уйти — люди будут помнить тебя за то, что ты выиграл. Поэтому, если он хочет побеждать, тогда да, ему нужно сменить клуб", — сообщил Ибрагимович Bethard.
22.01.2019 16:00
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Последние комментарии:
По духу он явно не Стиви Джеррард, расчитывать на любовь и уважение болельщиков, даже родных нет смысла.. А потому, согласен с Иброй - ему надо свалить в клуб помощнее.
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Я бы не менял на его месте. Бабла дохера, родной клуб, он постоянно в основе, все на него молятся, ему нет смысла уходить, а то будет как с Санчесом или тем же Ибрагимовичем.
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он был в Арсенале в дестве, его оттуда выперли, сочтя неудачником, он пошел в Тотенхем и там заиграл, он не уйдет так просто, они ему жизнь спасли.
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