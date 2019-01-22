Ибрагимович советует Кейну сменить "обычный" "Тоттенхэм" на большой клуб

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что бомбардиру "Тоттенхэма" Харри Кейну не хватает только одной вещи для завоевания трофеев — перехода в большой клуб.

25-летний Кейн является воспитанником академии "шпор" и до сих пор сохраняет преданность своему родному клубу. Но индивидуальные награды — это пока все, чем может похвастать Харри в своей карьере.



В отличие от Кейна, Ибрагимович никогда не был привязан к одному клубу, но это принесло ему кучу трофеев, включая чемпионские титулы в Италии, Испании, Франции и Голландии. Златан считает, что Харри все-так стоит подумать об уходе из "Тоттенхэма".



"Когда я был в Англии, я видел, как он играет. Думаю, он хороший нападающий. Он все еще развивается и делает правильные вещи. Но я всегда говорил, что выступать за большой клуб и играть там хорошо — это другое, чем делать то же самое в обычном клубе, при все уважении к "Тоттенхэму".



"Думаю, он способен выигрывать трофеи. Ему просто нужно уйти — люди будут помнить тебя за то, что ты выиграл. Поэтому, если он хочет побеждать, тогда да, ему нужно сменить клуб", — сообщил Ибрагимович Bethard.