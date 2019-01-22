"Саутгемптон" позволил "Сельте" арендовать Худта

"Саутгемптон" одолжил своего центрального защитника Уэсли Худта испанской "Сельте" до конца сезона.

24-летний Худт был основным игроком "святых" как в прошлом сезоне, так и в первые месяцы этого. Однако после назначения главным тренером "Саутгемптона" Ральфа Хазенхюттля в начале декабря голландец больше не появлялся на футбольном поле.



В сложившейся ситуации Уэсли было позволено покинуть "Сент Мэри". В остатке сезона Худт постарается помочь "Сельте" избежать вылета из Ла Лиги.



Sky Sports добавляет, что клуб из "Сельты" также получил опцию последующего выкупа защитника, которого сами "святые" приобрели у "Лацио" за 15 миллионов фунтов летом 2017.