"Арсенал" подтвердил потерю Беллерина на срок до девяти месяцев
"Арсенал" официально подтвердил, что крайний защитник Эктор Беллерин надорвал крестообразные связки колена и теперь пропустит до девяти месяцев.
Еще накануне вечером издание The Guardian сообщило, что доктора диагностировали у Беллерина надрыв связок левого колена, вдобавок подозревая у Эктора повреждения мениска и сустава.
Сегодня "канониры" выпустили официальное заявление по этому поводу, подтвердив лишь надрыв связок. В ближайшие несколько дней 23-летний игрок сборной Испании перенесет операцию, после чего начнет реабилитацию продолжительностью от шести до девяти месяцев.
Таким образом, Беллерин, получивший свою травму в победном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Челси" в субботу (2:0), совершенно точно пропустит остаток этого сезона — а, возможно, и начало следующего.
22.01.2019 14:40
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Теперь сосредоточиться есть время на основной деятельности - моде. В жизни выглядит как живое воплощение сущности ГГ
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остаётся только желать терпения
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Заново родится
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зае6ись, ой как зае6ись)))
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