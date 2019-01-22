"Арсенал" подтвердил потерю Беллерина на срок до девяти месяцев

"Арсенал" официально подтвердил, что крайний защитник Эктор Беллерин надорвал крестообразные связки колена и теперь пропустит до девяти месяцев.

Еще накануне вечером издание The Guardian сообщило, что доктора диагностировали у Беллерина надрыв связок левого колена, вдобавок подозревая у Эктора повреждения мениска и сустава.



Сегодня "канониры" выпустили официальное заявление по этому поводу, подтвердив лишь надрыв связок. В ближайшие несколько дней 23-летний игрок сборной Испании перенесет операцию, после чего начнет реабилитацию продолжительностью от шести до девяти месяцев.



Таким образом, Беллерин, получивший свою травму в победном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Челси" в субботу (2:0), совершенно точно пропустит остаток этого сезона — а, возможно, и начало следующего.