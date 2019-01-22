"Арсенал" подтвердил потерю Беллерина на срок до девяти месяцев

Эктор Беллерин "Арсенал" официально подтвердил, что крайний защитник Эктор Беллерин надорвал крестообразные связки колена и теперь пропустит до девяти месяцев.

Еще накануне вечером издание The Guardian сообщило, что доктора диагностировали у Беллерина надрыв связок левого колена, вдобавок подозревая у Эктора повреждения мениска и сустава.

Сегодня "канониры" выпустили официальное заявление по этому поводу, подтвердив лишь надрыв связок. В ближайшие несколько дней 23-летний игрок сборной Испании перенесет операцию, после чего начнет реабилитацию продолжительностью от шести до девяти месяцев.

Таким образом, Беллерин, получивший свою травму в победном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Челси" в субботу (2:0), совершенно точно пропустит остаток этого сезона — а, возможно, и начало следующего.


Метки Арсенал, Беллерин, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2019 14:40

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  1. vyrentz 22.01.2019 14:47 # vyrentz
    Теперь сосредоточиться есть время на основной деятельности - моде. В жизни выглядит как живое воплощение сущности ГГ

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  2. blueswin 22.01.2019 14:43 # blueswin
    остаётся только желать терпения

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  3. chebrec 22.01.2019 14:42 # chebrec
    Заново родится

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  4. bezviz 22.01.2019 14:42 # bezviz
    зае6ись, ой как зае6ись)))

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