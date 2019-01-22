"Борнмут" согласовал стоимость Криса Мефема

Крис Мефем "Борнмут" согласовал размер компенсации за центрального защитника "Брентфорда" и сборной Уэльса Криса Мефема в размере 12 миллионов фунтов.

Как стало известно Sky Sports, два клуба ударили по рукам еще накануне вечером. А уже сегодня Мефем прибудет на южное побережье Англии, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта.

21-летний Мефем является давней трансферной целью "Борнмута". "Вишенки" уже делали предложения по Крису в январе 2018 и прошлым летом.

В качестве юниора Мефему довелось побывать в академии "Челси", но вся профессиональная карьера Криса до сих пор была связана с "Брентфордом". После своего дебюта в январе 2017 талантливый защитник провел 43 матча и забил один гол за "пчел".


Метки Борнмут, Брентфорд, Мефем

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 22.01.2019 14:46 # blueswin
    помню числился такой, 2011-2012 гг было дело

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  2. chebrec 22.01.2019 14:43 # chebrec
    Воспитанник аристократов

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