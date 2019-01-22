"Борнмут" согласовал стоимость Криса Мефема
"Борнмут" согласовал размер компенсации за центрального защитника "Брентфорда" и сборной Уэльса Криса Мефема в размере 12 миллионов фунтов.
Как стало известно Sky Sports, два клуба ударили по рукам еще накануне вечером. А уже сегодня Мефем прибудет на южное побережье Англии, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта.
21-летний Мефем является давней трансферной целью "Борнмута". "Вишенки" уже делали предложения по Крису в январе 2018 и прошлым летом.
В качестве юниора Мефему довелось побывать в академии "Челси", но вся профессиональная карьера Криса до сих пор была связана с "Брентфордом". После своего дебюта в январе 2017 талантливый защитник провел 43 матча и забил один гол за "пчел".
22.01.2019 14:00
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помню числился такой, 2011-2012 гг было дело
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Воспитанник аристократов
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