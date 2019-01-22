"Борнмут" согласовал стоимость Криса Мефема

"Борнмут" согласовал размер компенсации за центрального защитника "Брентфорда" и сборной Уэльса Криса Мефема в размере 12 миллионов фунтов.

Как стало известно Sky Sports, два клуба ударили по рукам еще накануне вечером. А уже сегодня Мефем прибудет на южное побережье Англии, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта.



21-летний Мефем является давней трансферной целью "Борнмута". "Вишенки" уже делали предложения по Крису в январе 2018 и прошлым летом.



В качестве юниора Мефему довелось побывать в академии "Челси", но вся профессиональная карьера Криса до сих пор была связана с "Брентфордом". После своего дебюта в январе 2017 талантливый защитник провел 43 матча и забил один гол за "пчел".