Самолет с рекордным новичком "Кардиффа" пропал с радаров

Нападающий Эмилиано Сала, на прошлой неделе ставший рекордным приобретением "Кардиффа", был на борту самолета, который пропал с радаров по пути следования из Нанта в столицу Уэльса.

В минувший уикенд "ласточки" официально подтвердили приобретение Салы у "Нанта" за 20 миллионов фунтов. В расположение своего нового клуба 28-летний аргентинец должен был прибыть еще в понедельник вечером, однако этого так и не произошло.



А сегодня утром экстренные службы Нормандских островов подтвердили, что легкий одномоторный самолет модели Piper Malibu, направлявшийся из Нанта в Кардифф, пропал с радаров около острова Олдерни.



На борту самолета были два человека, одним из которых, как утверждает Sky Sports, мог быть Сала. В данный момент проводится спасательная операция с привлечением летательных и плавучих средств. Каких-либо следов крушения пока не обнаружено.



"Мы очень обеспокоены последними новостями насчет потери связи с самолетом. Мы ожидаем подтверждения, прежде чем сможем что-либо сказать. Мы очень обеспокоены безопасностью Эмилиано Салы", — сообщил президент "Кардиффа" Мехмет Далман.