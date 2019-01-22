Самолет с рекордным новичком "Кардиффа" пропал с радаров

Эмилиано Сала Нападающий Эмилиано Сала, на прошлой неделе ставший рекордным приобретением "Кардиффа", был на борту самолета, который пропал с радаров по пути следования из Нанта в столицу Уэльса.

В минувший уикенд "ласточки" официально подтвердили приобретение Салы у "Нанта" за 20 миллионов фунтов. В расположение своего нового клуба 28-летний аргентинец должен был прибыть еще в понедельник вечером, однако этого так и не произошло.

А сегодня утром экстренные службы Нормандских островов подтвердили, что легкий одномоторный самолет модели Piper Malibu, направлявшийся из Нанта в Кардифф, пропал с радаров около острова Олдерни.

На борту самолета были два человека, одним из которых, как утверждает Sky Sports, мог быть Сала. В данный момент проводится спасательная операция с привлечением летательных и плавучих средств. Каких-либо следов крушения пока не обнаружено.

"Мы очень обеспокоены последними новостями насчет потери связи с самолетом. Мы ожидаем подтверждения, прежде чем сможем что-либо сказать. Мы очень обеспокоены безопасностью Эмилиано Салы", — сообщил президент "Кардиффа" Мехмет Далман.


Метки Кардифф, происшествия, Сала

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 4511

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  1. selfish 22.01.2019 14:38 # selfish
    Российский след

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  2. gandalf 22.01.2019 14:34 # gandalf
    Кекнул

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  3. udaff 22.01.2019 14:12 # udaff
    Щас на улице не май месяц. Да и воды там не как в Карибском море. Если упали в воду, то времени у них очень мало, это при условии, что выжили при падении.

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  4. smitt 22.01.2019 14:05 # smitt
    Шутки тут не к месту

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  5. brown-ale 22.01.2019 13:49 # brown-ale
    Попахивает какой-то аферой. Такие дорогие футболисты бизнес-джетами летают, а не кукурузниками.

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  6. xxx- 22.01.2019 13:36 # xxx-
    барса перехватила

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  7. j-silver 22.01.2019 13:34 # j-silver
    это наши, украинские пво его сбили. у них рука набита по гражданской авиации из буков садить

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  8. radik86radik 22.01.2019 13:26 # radik86radik
    Чо ржете, ущербные. Чувак по ходу реально погиб.

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  9. carrick-16 22.01.2019 13:24 # carrick-16
    По ходу понял в какой клуб переходит и решил остаться в Нанте

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  10. blackdreamer 22.01.2019 13:05 # blackdreamer
    там летели безвиз и чебрец в медовый месяц побегать в килтах и подолбиться в сраку в стоунхендже

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  11. monsieurgood 22.01.2019 13:03 # monsieurgood
    и здесь слуцкий

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