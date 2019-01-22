Самолет с рекордным новичком "Кардиффа" пропал с радаров
Нападающий Эмилиано Сала, на прошлой неделе ставший рекордным приобретением "Кардиффа", был на борту самолета, который пропал с радаров по пути следования из Нанта в столицу Уэльса.
В минувший уикенд "ласточки" официально подтвердили приобретение Салы у "Нанта" за 20 миллионов фунтов. В расположение своего нового клуба 28-летний аргентинец должен был прибыть еще в понедельник вечером, однако этого так и не произошло.
А сегодня утром экстренные службы Нормандских островов подтвердили, что легкий одномоторный самолет модели Piper Malibu, направлявшийся из Нанта в Кардифф, пропал с радаров около острова Олдерни.
На борту самолета были два человека, одним из которых, как утверждает Sky Sports, мог быть Сала. В данный момент проводится спасательная операция с привлечением летательных и плавучих средств. Каких-либо следов крушения пока не обнаружено.
"Мы очень обеспокоены последними новостями насчет потери связи с самолетом. Мы ожидаем подтверждения, прежде чем сможем что-либо сказать. Мы очень обеспокоены безопасностью Эмилиано Салы", — сообщил президент "Кардиффа" Мехмет Далман.
22.01.2019 13:00
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Последние комментарии:
Российский след
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Кекнул
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Щас на улице не май месяц. Да и воды там не как в Карибском море. Если упали в воду, то времени у них очень мало, это при условии, что выжили при падении.
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Шутки тут не к месту
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Попахивает какой-то аферой. Такие дорогие футболисты бизнес-джетами летают, а не кукурузниками.
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барса перехватила
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это наши, украинские пво его сбили. у них рука набита по гражданской авиации из буков садить
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Чо ржете, ущербные. Чувак по ходу реально погиб.
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По ходу понял в какой клуб переходит и решил остаться в Нанте
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там летели безвиз и чебрец в медовый месяц побегать в килтах и подолбиться в сраку в стоунхендже
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и здесь слуцкий
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