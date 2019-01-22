Фердинанд: "Я мог выпить 10 пинт пива и перейти на водку"

Рио Фердинанд Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что на начальной стадии своей карьеры сильно злоупотреблял алкоголем.

Фердинанд начинал играть в футбол в родном "Вест Хэме", откуда перебрался в "Лидс", а затем оказался в "Юнайтед" и зарекомендовал себя защитником мирового уровня.

Если говорить о начальном этапе карьеры, то часть его остается для Фердинанда в тумане — из-за выпивки.

"Когда я был моложе, то много выпивал. Я мог выпить восемь, девять или десять пинт пива, а затем перейти на водку. Я мог выпивать весь день, а затем проснуться на утро и выпивать это снова".

"Если меня кто-то спрашивает, о чем я сожалею в своей карьере, то я всегда говорю, что об употреблении алкоголя в молодости".

"Порой в молодости я чувствовал себя как лунатик. Некоторые части моей карьеры в "Вест Хэме" словно размыты. Люди говорят о некоторых моментах во время матчей, а я просто сижу и киваю головой. Я не имею понятия, о чем они говорят. Я не помню".

"Тогда была другая культура. Это безумие! В "Вест Хэме" была культура выпивания. Футбол, выпивка, ночные клубы. То был мой образ жизни тогда. Мне повезло. Мне хватило врожденных сил, чтобы преодолеть тот период в своей жизни", — сообщил Фердинанд The Guardian.


Метки Вест Хэм, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2019 12:00

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  1. lampard78 22.01.2019 12:53 # lampard78
    Да он и сейчас когда рот открывает - как лунатик иногда, такую пургу иногда несёт..

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  2. monsieurgood 22.01.2019 12:51 # monsieurgood
    гордиться тем, сколько может/мог выпить - будет только гопник. ну, типчикал скум

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  3. brown-ale 22.01.2019 12:39 # brown-ale
    Любой школьник из России перепьет Ферди.

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  4. ganinilyha 22.01.2019 12:29 # ganinilyha
    5 литров пива за день? Ну герой

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  5. frisby 22.01.2019 12:22 # frisby
    неудивительно. скамчестерское быдло. старый пердун всех на бухло подсадил..сруни даже ориентацию в аэропорту потерял..хорошо что не сексуальную..хотя кто знает

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  6. blackdreamer 22.01.2019 12:20 # blackdreamer
    ну ферги других не приглашал
    или пидар или алкаш

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  7. maxim3001 22.01.2019 12:08 # maxim3001
    У нас есть люди которые 10 пинт водки выпивают и потом на Пиво переходят. Вот это страшно &#128516;

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  8. chebrec 22.01.2019 12:05 # chebrec
    Юный алкоголик

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