Фердинанд: "Я мог выпить 10 пинт пива и перейти на водку"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что на начальной стадии своей карьеры сильно злоупотреблял алкоголем.

Фердинанд начинал играть в футбол в родном "Вест Хэме", откуда перебрался в "Лидс", а затем оказался в "Юнайтед" и зарекомендовал себя защитником мирового уровня.



Если говорить о начальном этапе карьеры, то часть его остается для Фердинанда в тумане — из-за выпивки.



"Когда я был моложе, то много выпивал. Я мог выпить восемь, девять или десять пинт пива, а затем перейти на водку. Я мог выпивать весь день, а затем проснуться на утро и выпивать это снова".



"Если меня кто-то спрашивает, о чем я сожалею в своей карьере, то я всегда говорю, что об употреблении алкоголя в молодости".



"Порой в молодости я чувствовал себя как лунатик. Некоторые части моей карьеры в "Вест Хэме" словно размыты. Люди говорят о некоторых моментах во время матчей, а я просто сижу и киваю головой. Я не имею понятия, о чем они говорят. Я не помню".



"Тогда была другая культура. Это безумие! В "Вест Хэме" была культура выпивания. Футбол, выпивка, ночные клубы. То был мой образ жизни тогда. Мне повезло. Мне хватило врожденных сил, чтобы преодолеть тот период в своей жизни", — сообщил Фердинанд The Guardian.