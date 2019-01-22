Фердинанд: "Я мог выпить 10 пинт пива и перейти на водку"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что на начальной стадии своей карьеры сильно злоупотреблял алкоголем.
Фердинанд начинал играть в футбол в родном "Вест Хэме", откуда перебрался в "Лидс", а затем оказался в "Юнайтед" и зарекомендовал себя защитником мирового уровня.
Если говорить о начальном этапе карьеры, то часть его остается для Фердинанда в тумане — из-за выпивки.
"Когда я был моложе, то много выпивал. Я мог выпить восемь, девять или десять пинт пива, а затем перейти на водку. Я мог выпивать весь день, а затем проснуться на утро и выпивать это снова".
"Если меня кто-то спрашивает, о чем я сожалею в своей карьере, то я всегда говорю, что об употреблении алкоголя в молодости".
"Порой в молодости я чувствовал себя как лунатик. Некоторые части моей карьеры в "Вест Хэме" словно размыты. Люди говорят о некоторых моментах во время матчей, а я просто сижу и киваю головой. Я не имею понятия, о чем они говорят. Я не помню".
"Тогда была другая культура. Это безумие! В "Вест Хэме" была культура выпивания. Футбол, выпивка, ночные клубы. То был мой образ жизни тогда. Мне повезло. Мне хватило врожденных сил, чтобы преодолеть тот период в своей жизни", — сообщил Фердинанд The Guardian.
22.01.2019 12:00
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Да он и сейчас когда рот открывает - как лунатик иногда, такую пургу иногда несёт..
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гордиться тем, сколько может/мог выпить - будет только гопник. ну, типчикал скум
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Любой школьник из России перепьет Ферди.
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5 литров пива за день? Ну герой
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неудивительно. скамчестерское быдло. старый пердун всех на бухло подсадил..сруни даже ориентацию в аэропорту потерял..хорошо что не сексуальную..хотя кто знает
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ну ферги других не приглашал
или пидар или алкаш
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У нас есть люди которые 10 пинт водки выпивают и потом на Пиво переходят. Вот это страшно 😄
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Юный алкоголик
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