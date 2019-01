Светская хроника за вторник

"Атлетико" сможет выкупить Альваро Морату в конце сезона за 48.5 миллионов фунтов. "Арсенал" договаривается об аренде Дениса Суареса и Хамеса Родригеса. 11 клубов Чемпионшипа пожаловались на "Лидс". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Нападающий "Челси" Альваро Мората переходит в "Атлетико" на правах аренды до конца сезона с опцией по выкупу за 48.5 миллионов фунтов. (The Guardian)



Нападающий "Челси" Оливье Жиру может уйти в "Барселону" после появления на "Стэмфорд Бридж" Гонсало Игуаина. (Daily Star)



Плеймейкер "Челси" Эден Азар исключает переход в "Манчестер Юнайтед", даже если Зинедин Зидан станет главным тренером "красных дьяволов". (Daily Star)



"Челси" вступил в борьбу с "Юнайтед" за вундеркинда "Бристоль Сити" Антуана Семеньо. (Daily Mirror)



Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку не собирается в "Ювентус". (Daily Star)



"Арсенал" продолжает работать над сделкой по аренде атакующего полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса, установив контакт с "Реалом", который владеет трансфером игрока. (The Independent)



После перехода Кевина Принс-Боатенга в "Барселону" "Арсенал" стал на шаг ближе к аренде полузащитника каталонцев Дениса Суареса. (Daily Star)



"Тоттенхэм" готов продать нападающего Винсена Янссена по сниженной до 15 млн. фунтов цене. (Daily Mail)



Нападающий "Сандерленда" Джош Майя вызывает интерес со стороны "Тоттенхэма". (Daily Express)



"Бавария" предложит 10 млн. фунтов за 18-летнего нападающего "Манчестер Сити" Рабби Матондо. (The Sun)



"Сити" вернул Тосина Адарабиойо из аренды в "Вест Бромвиче" и собирается подыскать новый клуб для 21-летнего защитника. (Birmingham Mail)



"Вест Хэм" планирует предложить 35 млн. фунтов за колумбийского нападающего "Аталанты" Дувана Сапату. (Tuttosport)



"Фулхэм" собирается отправить нападающего Абубакара Камара в аренду в "Ени Малатьяспор". (Daily Mail)



Другое



Клод Пюэль из "Лестера" — фаворит букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге. (Daily Mirror)



11 клубом Чемпионшипа пожаловались в Футбольную Лигу на "Лидс" после шпионского скандала. (Sky Sports)



Ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Бертона" "Сити" проведет сугубо резервным составом. (Daily Mail)



Австралийский голкипер "Брайтона" Мэтью Райан отразил два пенальти в серии пенальти против сборной Узбекистана на Кубке Азии. (Daily Mail)



Нападающего "Челси" Оливье Жиру могут лишить водительских прав за четвертое превышение скоростного режима менее чем за год. На сей раз злостный нарушитель ПДД разогнался на своем Bentley до 60 миль/час в зоне с ограничением скорости до 50 миль/час. Суд примет решение 19 февраля. (AFP)