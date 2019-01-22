Азар: "У нас с Сарри одинаковые футбольные идеи"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что разделяет футбольную философию главного тренера Маурицио Сарри.

В последние недели к футболу Сарри возникло немало вопросов. "Синие" растеряли былую форму и потерпели несколько неожиданных поражений, осложнив свое положение в Премьер-Лиге.



Однако Азар по-прежнему одобряет стиль итальянского специалиста, работать с которыми Эдену нравится больше, чем с Жозе Моуриньо или Антонио Конте, приводившими "Челси" к победе в Премьер-Лиге.



"У нас с ним одинаковые футбольные идеи. Он близок к игре, тогда как предыдущие тренеры, возможно, были чуть отдалены. Для них было важнее всего побеждать и обороняться хорошо".



"На тренировках нам приходится сложно, мы повторяем одни и те же вещи по много раз. Но стоит нам выйти на поле, он хочет, чтобы мы владели мячом все 90 минут", — цитирует Азара ESPN.