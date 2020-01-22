Лейндерс стал ассистентом главного тренера "Ливерпуля"

Пеп Лейндерс получил официальный титул ассистента главного тренера "Ливерпуля", заменив в этой роли Желько Бувача.

Напомним, в минувшее воскресенье стало известно, что Бувач официально покинул мерсисайдский клуб. Желько оставил работу на "Энфилде" еще в апреле, а сейчас договорился о прекращении своего контракта.



Еще в июле пресса сообщала, что обязанности Бувача как правой руки Юргена Клоппа фактически перешли к Лейндерсу, который в прошлом сезоне на несколько месяцев уходил в голландский НЕК, но там провалился.



Тем не менее, должностью Пепа в ростере "Ливерпуля" оставалась неопределенной — до вчерашнего дня, когда официальный веб-сайт клуба добавил Лейндерсу титул ближайшего помощника Клоппа.



Естественно, это чисто формальное изменение — "Ливерпуль" смог подтвердить новый статус Лейндерса, как только расторг контракт с Бувачем. Тем не менее, это говорит, что Клопп не будет искать прямую замену Желько, ассистировавшему ему на протяжении 17 лет.