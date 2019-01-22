Энди Кэрролл не интересен "Тоттенхэму"
Вопреки появившимся в прессе слухам, "Тоттенхэм" не планирует решать свои проблемы в нападении с помощью приглашения нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла.
Как известно, в ближайшие недели "шпоры", продолжающие борьбу на всех четырех фронтах, будут вынуждены обходиться без Харри Кейна, получившего травму лодыжки, и без Сон Хен Мина, уехавшего на Кубок Азии.
В воскресном матче против "Фулхэма" главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино попробовал на острие Фернандо Льоренте, но тот себя не проявил возле чужих ворот, а возле своих отметился автоголом. Кроме того, тогда же в лазарет угодил плеймейкер Деле Алли, который мог бы сыграть нападающего.
Учитывая столь затруднительную ситуацию, в прессе появились слухи, что "Тоттенхэм" проявляет интерес к Кэрроллу, который набирает форму после перенесенной в октябре операции на лодыжке и который доступен по сниженной цене из-за истекающего в конце сезона контракта.
Сообщалось, что экс-игрок "Ньюкасла" и "Ливерпуля" может достаться "шпорам" всего за 2 миллиона фунтов, однако Sky Sports утверждает, что Кэрролл не интересен "Тоттенхэму".
Почеттино по-прежнему уверен, что его команда справится, не выходя на трансферный рынок. Более того, "шпоры" даже готовы отказаться от нападающего Винсента Янссена, который доступен для трансфера за 15 млн. фунтов.
22.01.2019 07:00
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