Энди Кэрролл не интересен "Тоттенхэму"

Вопреки появившимся в прессе слухам, "Тоттенхэм" не планирует решать свои проблемы в нападении с помощью приглашения нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла.

Как известно, в ближайшие недели "шпоры", продолжающие борьбу на всех четырех фронтах, будут вынуждены обходиться без Харри Кейна, получившего травму лодыжки, и без Сон Хен Мина, уехавшего на Кубок Азии.



В воскресном матче против "Фулхэма" главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино попробовал на острие Фернандо Льоренте, но тот себя не проявил возле чужих ворот, а возле своих отметился автоголом. Кроме того, тогда же в лазарет угодил плеймейкер Деле Алли, который мог бы сыграть нападающего.



Учитывая столь затруднительную ситуацию, в прессе появились слухи, что "Тоттенхэм" проявляет интерес к Кэрроллу, который набирает форму после перенесенной в октябре операции на лодыжке и который доступен по сниженной цене из-за истекающего в конце сезона контракта.



Сообщалось, что экс-игрок "Ньюкасла" и "Ливерпуля" может достаться "шпорам" всего за 2 миллиона фунтов, однако Sky Sports утверждает, что Кэрролл не интересен "Тоттенхэму".



Почеттино по-прежнему уверен, что его команда справится, не выходя на трансферный рынок. Более того, "шпоры" даже готовы отказаться от нападающего Винсента Янссена, который доступен для трансфера за 15 млн. фунтов.