Сезон завершен для Эктора Беллерина
Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин уже не сыграет в этом сезоне после того, как подозрения насчет разрыва крестообразных связок колена подтвердились. Но на этом плохие новости для испанца могут не закончиться.
Напомним, это повреждение Беллерин получил в победном для "канониров" матче Премьер-Лиги против "Челси" в минувшую субботу (2:0). Эктор просто тянулся за мячом и не вступал в контакт с кем-либо из игроков соперника.
Неудачно подвернув ногу, 23-летний игрок сборной Испании упал в агонии на газон и только на носилках смог покинуть поле "Эмирейтс". Вернуться сюда Беллерин сможет лишь в следующем сезоне — причем не факт, что с самого начала.
Как сообщает The Guardian, углубленное обследование подтвердило, что Эктор надорвал крестообразные связки левого колена. Стандартный срок восстановления после такой травмы — минимум шесть месяцев.
Однако Беллерин может задержаться в лазарете на более длительный период. Дело в том, что доктора также подозревают у защитника повреждения мениска и сустава.
В ближайшие несколько дней Эктор пройдет серию медицинских тестов и консультаций, чтобы определить характер травм, сопутствующих надрыву связок.
Таким образом, Беллерин составит компанию в лазарете защитнику Робу Холдингу и нападающему Данни Уэлбеку, которые тоже тяжело травмированы. Первый надорвал крестообразные связки колена против "Манчестер Юнайтед" в декабре, второй сломал лодыжку против "Спортинга" в ноябре и перенес две операции.
Тем временем, Sky Sports утверждает, что "Арсенал" все равно не будет покупать игрока на замену Беллерину в этом месяце. В остатке сезона главный тренер Унаи Эмери готов обходиться справа в обороне Штефаном Лихтштайнером и Эйнсли Мэйтланд-Найлсом.
22.01.2019 01:00
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Я не просто разочаровал одного только Конте. Я разочаровывал всех тренеров на протяжении карьеры, и теперь разочаровываю Сарри. Я разочаровывал Моуринью. Они думают одинаково: ты должен забивать, работать все больше и больше. И я также разочарую следующего тренера», - цитирует Азара журналист Chelsea Echo.
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Бляяя типичный Арсенал всегда игроки много травмируются, здоровье пацану
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У Окса вроде похожая херня была, до сих пор оклематься не может, здоровья
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Думаю, Дженкинсон не хуже этих двоих резервистов будет смотреться!
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Второй Диаби. После такой травмы может и не вернуться на прежний уровень.
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Бля это пиздец печально когда такие быстрые топали рвут кресты
Здоровья
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Что-то палевно если у Арса останутся только дедуля и молодой пацан на место Беллерина
А испанцу здоровья, надеюсь к осени успеет вернуться
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Херасе... Здоровья.
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