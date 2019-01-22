Сезон завершен для Эктора Беллерина

Эктор Беллерин Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин уже не сыграет в этом сезоне после того, как подозрения насчет разрыва крестообразных связок колена подтвердились. Но на этом плохие новости для испанца могут не закончиться.

Напомним, это повреждение Беллерин получил в победном для "канониров" матче Премьер-Лиги против "Челси" в минувшую субботу (2:0). Эктор просто тянулся за мячом и не вступал в контакт с кем-либо из игроков соперника.

Неудачно подвернув ногу, 23-летний игрок сборной Испании упал в агонии на газон и только на носилках смог покинуть поле "Эмирейтс". Вернуться сюда Беллерин сможет лишь в следующем сезоне — причем не факт, что с самого начала.

Как сообщает The Guardian, углубленное обследование подтвердило, что Эктор надорвал крестообразные связки левого колена. Стандартный срок восстановления после такой травмы — минимум шесть месяцев.

Однако Беллерин может задержаться в лазарете на более длительный период. Дело в том, что доктора также подозревают у защитника повреждения мениска и сустава.

В ближайшие несколько дней Эктор пройдет серию медицинских тестов и консультаций, чтобы определить характер травм, сопутствующих надрыву связок.

Таким образом, Беллерин составит компанию в лазарете защитнику Робу Холдингу и нападающему Данни Уэлбеку, которые тоже тяжело травмированы. Первый надорвал крестообразные связки колена против "Манчестер Юнайтед" в декабре, второй сломал лодыжку против "Спортинга" в ноябре и перенес две операции.

Тем временем, Sky Sports утверждает, что "Арсенал" все равно не будет покупать игрока на замену Беллерину в этом месяце. В остатке сезона главный тренер Унаи Эмери готов обходиться справа в обороне Штефаном Лихтштайнером и Эйнсли Мэйтланд-Найлсом.


Метки Арсенал, Беллерин, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2019 01:00

Количество просмотров Просмотров: 1155

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jappstamm 22.01.2019 02:15 # jappstamm
    Я не просто разочаровал одного только Конте. Я разочаровывал всех тренеров на протяжении карьеры, и теперь разочаровываю Сарри. Я разочаровывал Моуринью. Они думают одинаково: ты должен забивать, работать все больше и больше. И я также разочарую следующего тренера», - цитирует Азара журналист Chelsea Echo.

    (ответить)

  2. jappstamm 22.01.2019 02:01 # jappstamm
    Бляяя типичный Арсенал всегда игроки много травмируются, здоровье пацану

    (ответить)

  3. vertigo-92 22.01.2019 01:54 # vertigo-92
    У Окса вроде похожая херня была, до сих пор оклематься не может, здоровья

    (ответить)

  4. r-n 22.01.2019 01:53 # r-n
    Думаю, Дженкинсон не хуже этих двоих резервистов будет смотреться!

    (ответить)

  5. brown-ale 22.01.2019 01:12 # brown-ale
    Второй Диаби. После такой травмы может и не вернуться на прежний уровень.

    (ответить)

  6. mafia 22.01.2019 01:09 # mafia
    Бля это пиздец печально когда такие быстрые топали рвут кресты
    Здоровья

    (ответить)

  7. red-devil-4ever 22.01.2019 01:09 # red-devil-4ever
    Что-то палевно если у Арса останутся только дедуля и молодой пацан на место Беллерина
    А испанцу здоровья, надеюсь к осени успеет вернуться

    (ответить)

  8. ray-black 22.01.2019 01:05 # ray-black
    Херасе... Здоровья.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: