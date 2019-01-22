Сезон завершен для Эктора Беллерина

Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин уже не сыграет в этом сезоне после того, как подозрения насчет разрыва крестообразных связок колена подтвердились. Но на этом плохие новости для испанца могут не закончиться.

Напомним, это повреждение Беллерин получил в победном для "канониров" матче Премьер-Лиги против "Челси" в минувшую субботу (2:0). Эктор просто тянулся за мячом и не вступал в контакт с кем-либо из игроков соперника.



Неудачно подвернув ногу, 23-летний игрок сборной Испании упал в агонии на газон и только на носилках смог покинуть поле "Эмирейтс". Вернуться сюда Беллерин сможет лишь в следующем сезоне — причем не факт, что с самого начала.



Как сообщает The Guardian, углубленное обследование подтвердило, что Эктор надорвал крестообразные связки левого колена. Стандартный срок восстановления после такой травмы — минимум шесть месяцев.



Однако Беллерин может задержаться в лазарете на более длительный период. Дело в том, что доктора также подозревают у защитника повреждения мениска и сустава.



В ближайшие несколько дней Эктор пройдет серию медицинских тестов и консультаций, чтобы определить характер травм, сопутствующих надрыву связок.



Таким образом, Беллерин составит компанию в лазарете защитнику Робу Холдингу и нападающему Данни Уэлбеку, которые тоже тяжело травмированы. Первый надорвал крестообразные связки колена против "Манчестер Юнайтед" в декабре, второй сломал лодыжку против "Спортинга" в ноябре и перенес две операции.



Тем временем, Sky Sports утверждает, что "Арсенал" все равно не будет покупать игрока на замену Беллерину в этом месяце. В остатке сезона главный тренер Унаи Эмери готов обходиться справа в обороне Штефаном Лихтштайнером и Эйнсли Мэйтланд-Найлсом.