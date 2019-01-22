МЮ обзаведется спортивным директором до постоянного тренера

Эд Вудворд "Манчестер Юнайтед" планирует обзавестись спортивным директором до назначения своего следующего постоянного главного тренера.

Напомним, "красные дьяволы" вынашивают идею по созданию в клубе должности спортивного директора с прошлого лета, когда исполнительный директор Эд Вудворд не смог удовлетворить запросы Жозе Моуриньо, уволенного с поста главного тренера в декабре, на трансферном рынке.

Как стало известно The Independent, Моуриньо был "решительно против" появления на "Олд Траффорд" посредника между ним и Вудвордом, и разногласия на этой почве стали одной из причин расставания с Жозе.

Но теперь Вудворд вернулся к идее обзавестись техническим директором и планирует сделать это до того, как клубу придется решать, останется Оле Гуннар Сульшер на следующий сезон или уступит свое место на тренерском мостике кому-либо еще.

Среди кандидатур, которые рассматривают "дьяволы", называются Пол Митчелл из "РБ Лейпциг"и Эдвин Ван дер Сар из "Аякса", а вот варианты с Джузеппе Мароттой и Фабио Паратичи из "Ювентуса" уже отпали.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 22.01.2019 00:52 # blackdreamer
    карпин фаворит после сульшера

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  2. mancunia-planet 22.01.2019 00:27 # mancunia-planet
    неужели Эдвин Ван дэр Сар?

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  3. mancunia-planet 22.01.2019 00:24 # mancunia-planet
    "останется Оле Гуннар Сульшер на следующий лет"

    тоже неплохо

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  4. mancunia-planet 22.01.2019 00:21 # mancunia-planet
    мистер Вудворд, несите зачётку блеать

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