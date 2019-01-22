МЮ обзаведется спортивным директором до постоянного тренера

"Манчестер Юнайтед" планирует обзавестись спортивным директором до назначения своего следующего постоянного главного тренера.

Напомним, "красные дьяволы" вынашивают идею по созданию в клубе должности спортивного директора с прошлого лета, когда исполнительный директор Эд Вудворд не смог удовлетворить запросы Жозе Моуриньо, уволенного с поста главного тренера в декабре, на трансферном рынке.



Как стало известно The Independent, Моуриньо был "решительно против" появления на "Олд Траффорд" посредника между ним и Вудвордом, и разногласия на этой почве стали одной из причин расставания с Жозе.



Но теперь Вудворд вернулся к идее обзавестись техническим директором и планирует сделать это до того, как клубу придется решать, останется Оле Гуннар Сульшер на следующий сезон или уступит свое место на тренерском мостике кому-либо еще.



Среди кандидатур, которые рассматривают "дьяволы", называются Пол Митчелл из "РБ Лейпциг"и Эдвин Ван дер Сар из "Аякса", а вот варианты с Джузеппе Мароттой и Фабио Паратичи из "Ювентуса" уже отпали.