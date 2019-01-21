Азар все еще открыт к переходу в "Реал"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что все еще открыт к переходу в "Реал".

Прошлым летом Азар открыто заявил, что хочет перейти в "Реал", однако Королевский клуб так и не решился выдвинуть предложение о его покупке.



Сейчас 28-летний бельгиец приближается к заключительному году по своему контракту, что упрощает задачу "Реалу". Эден не попрощался со своей мечтой о Мадриде, однако и перед "Челси" не закрывает двери.



"Осчастливил бы меня переход в "Реал"? Почему нет? Вы очень хорошо знаете мой ответ, поэтому вам не нужно спрашивать меня".



"Я выиграл все в Англии, за исключением Суперкубка Англии, но это не означает, что я ухожу. Я всегда говорил, что хочу попробовать что-нибудь другое после Англии, но также есть вещи, которые могут заставить меня остаться".



"После Чемпионата Мира я действительно хотел уйти, но в конце концов остался в "Челси" и провожу один из своих лучших сезонов", — сообщил Азар France Football.