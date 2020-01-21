Погба готов обсудить новый контракт с "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба готов вступить в переговоры со своим клубом о новом контракте.

В предыдущие полгода, пока Погба открыто конфликтовал с экс-главным тренером "красных дьяволов", пресса активно сватала Поля в "Барселону" и назад в "Ювентус". По слухам, француз был твердо настроен покинуть "Юнайтед" — если не в январе, то по окончании сезона.



Однако с назначением Оле Гуннара Сульшера 25-летний полузащитник преобразился, забив пять голов в пяти своих последних матчах. Это заставило Погба отбросить мысли о смене клуба.



Теперь Поль готов обсудить продление своего контракта, истекающего через два с половиной года. И так являясь вторым самым высокооплачиваемым игроком "Юнайтед" с недельной зарплатой в 290 тысяч фунтов, Погба надеется приблизиться по уровню оклада к Алексису Санчесу, который становится богаче на полмиллиона фунтов каждые семь дней.



"Агент Погба готов забыть проблемы, которые были у игрока с клубом в последние месяцы. При Моуриньо их отношения совершенно испортились".



"Мино Райола хочет обсудить будущее своего клиента, когда все январские дела будут улажены, чего не придется ждать долго".



"Разговоры об уходе Погба действительно были, но теперь это исключено. Он давно не выглядел таким счастливым", — цитирует свой источник из "Юнайтед" The Sun.