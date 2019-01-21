"Вест Хэм" готов отпустить Арнаутовича, но только летом

Боссы "Вест Хэма" сообщили нападающему Марко Арнаутовичу, что тот сможет покинуть клуб — но не раньше конца сезона.

Напомним, ранее в январе "молотобойцы" отклонили предложение "Шанхай СИПГ" в 35 миллионов фунтов о покупке Арнаутовича, а сам Марко настолько загорелся идеей о Китае, что через своего брата и агента Даниэля потребовал отпустить его на заработки.



Мотивация 29-летнего австрийца понятна, ведь в Азии ему были готовы платить 300 тыс. фунтов в неделю, однако Evening Standard стало известно, что в "Вест Хэме" исключают расставание с Арнаутовичем в зимнее трансферное окно, которое в Китае открыто до конца февраля.



"Вест Хэм" сообщил нападающему, что тот не будет продан, даже если откажется играть и даже если кто-либо из заинтересованных клубов улучшит предложение до 50 млн. фунтов.



В то же время "молотобойцы" дали понять Арнаутовичу, что готовы рассмотреть его продажу грядущим летом, когда у них будет достаточно времени, чтобы подыскать замену.