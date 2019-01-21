Эшпириту Санту предъявлены обвинение за празднование победного гола против "Лестера"

Нуну Эшпириту Санту FA предъявила обвинения главному тренеру "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту за празднование победного гола в субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера".

В субботу "волки" и "лисы" разыграли захватывающий спектакль на "Молинью", а развязка наступила только на третьей компенсированной минуте, когда Диогу Жота оформил победу своей команды — 4:3.

Не сдержав эмоции, 44-летний Эшпириту Санту рванул на поле, чтобы отпраздновать гол своего соотечественника вместе с игроками.

Рефери Крис Кавана, который в ноябре не удалил в аналогичной ситуации Юргена Клоппа, совершившего забег в центр поля после победного гола против "Эвертона", на сей раз не проявил милосердия и удалил Нуну.

Сегодня Ассоциация обвинила португальского тренера в неподобающем поведении. У Эшпириту Санту есть время до вечера четверга, чтобы предоставить свой ответ.


Метки FA, Вулверхэмптон, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2019 20:40

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Последние комментарии:




  1. funkyfresh 21.01.2019 21:38 # funkyfresh
    Жесть просто, двойные стандарты апл во всей красе. Теперь понятно что Лузерпульку тащат за уши.

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  2. demon103 21.01.2019 21:26 # demon103
    Глупость какая! Он вообще пробежал аккурат по кромке поля огибая угловой флажок, поздравив и так же трусцой побежал обратно. Если сравнивать с Клоппом, то Клоппу оч повезло. Буду надется Санту не накаажут за эмоциальный порыв,)

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  3. gerrard08 21.01.2019 21:09 # gerrard08
    То что позволено юпитеру, не позволено быку.

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  4. hammersmith 21.01.2019 20:54 # hammersmith
    ebanutie

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  5. monsieurgood 21.01.2019 20:46 # monsieurgood
    видимо, судье маякнули, что Санту отказался "ротировать состав", аки Клопп, и потому-то его и удалили.

    "Не хочешь удовлетворять? Придется удалять", - прокомментировал сиутацию Крис Кавана

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