Эшпириту Санту предъявлены обвинение за празднование победного гола против "Лестера"
FA предъявила обвинения главному тренеру "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту за празднование победного гола в субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера".
В субботу "волки" и "лисы" разыграли захватывающий спектакль на "Молинью", а развязка наступила только на третьей компенсированной минуте, когда Диогу Жота оформил победу своей команды — 4:3.
Не сдержав эмоции, 44-летний Эшпириту Санту рванул на поле, чтобы отпраздновать гол своего соотечественника вместе с игроками.
Рефери Крис Кавана, который в ноябре не удалил в аналогичной ситуации Юргена Клоппа, совершившего забег в центр поля после победного гола против "Эвертона", на сей раз не проявил милосердия и удалил Нуну.
Сегодня Ассоциация обвинила португальского тренера в неподобающем поведении. У Эшпириту Санту есть время до вечера четверга, чтобы предоставить свой ответ.
21.01.2019 20:40
Просмотров: 836
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жесть просто, двойные стандарты апл во всей красе. Теперь понятно что Лузерпульку тащат за уши.
(ответить)
Глупость какая! Он вообще пробежал аккурат по кромке поля огибая угловой флажок, поздравив и так же трусцой побежал обратно. Если сравнивать с Клоппом, то Клоппу оч повезло. Буду надется Санту не накаажут за эмоциальный порыв,)
(ответить)
То что позволено юпитеру, не позволено быку.
(ответить)
ebanutie
(ответить)
видимо, судье маякнули, что Санту отказался "ротировать состав", аки Клопп, и потому-то его и удалили.
"Не хочешь удовлетворять? Придется удалять", - прокомментировал сиутацию Крис Кавана
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий