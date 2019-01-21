Эшпириту Санту предъявлены обвинение за празднование победного гола против "Лестера"

FA предъявила обвинения главному тренеру "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту за празднование победного гола в субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера".

В субботу "волки" и "лисы" разыграли захватывающий спектакль на "Молинью", а развязка наступила только на третьей компенсированной минуте, когда Диогу Жота оформил победу своей команды — 4:3.



Не сдержав эмоции, 44-летний Эшпириту Санту рванул на поле, чтобы отпраздновать гол своего соотечественника вместе с игроками.



Рефери Крис Кавана, который в ноябре не удалил в аналогичной ситуации Юргена Клоппа, совершившего забег в центр поля после победного гола против "Эвертона", на сей раз не проявил милосердия и удалил Нуну.



Сегодня Ассоциация обвинила португальского тренера в неподобающем поведении. У Эшпириту Санту есть время до вечера четверга, чтобы предоставить свой ответ.