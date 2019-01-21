Гари Кэхилл едва ли перейдет в "Фулхэм"
Переговоры капитана "Челси" Гари Кэхилла и "Фулхэма" зашли в тупик, поэтому переезд защитника в команду Клаудио Раньери выглядит маловероятным.
В этом сезоне Премьер-Лиги 33-летний Кэхилл отметился только одним появлением на замену, проигрывая конкуренцию на своей позиции Давиду Луису и Антонио Рюдигеру.
Как стало известно Sky Sports, "дачники" уже договорились с "синими" о том, чтобы выкупить оставшиеся шесть месяцев по контракту Гари на "Стэмфорд Бридж".
Однако самому англичанину "Фулхэм" предложил контракт тоже лишь до конца сезона. Гари хотел бы получить более долгосрочное соглашение, и это может подтолкнуть его к рассмотрению других вариантов продолжения карьеры.
21.01.2019 20:00
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Ничего хорошего, когда тебе 33 и ты Гарри "привозила" Кэйхил
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Ничего хорошего когда тебе уже 33
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