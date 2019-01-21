Гари Кэхилл едва ли перейдет в "Фулхэм"

Гари Кэхилл Переговоры капитана "Челси" Гари Кэхилла и "Фулхэма" зашли в тупик, поэтому переезд защитника в команду Клаудио Раньери выглядит маловероятным.

В этом сезоне Премьер-Лиги 33-летний Кэхилл отметился только одним появлением на замену, проигрывая конкуренцию на своей позиции Давиду Луису и Антонио Рюдигеру.

Как стало известно Sky Sports, "дачники" уже договорились с "синими" о том, чтобы выкупить оставшиеся шесть месяцев по контракту Гари на "Стэмфорд Бридж".

Однако самому англичанину "Фулхэм" предложил контракт тоже лишь до конца сезона. Гари хотел бы получить более долгосрочное соглашение, и это может подтолкнуть его к рассмотрению других вариантов продолжения карьеры.


Метки Кэхилл, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. winnerd 21.01.2019 21:02 # winnerd
    Ничего хорошего, когда тебе 33 и ты Гарри "привозила" Кэйхил

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  2. chelsiukpro 21.01.2019 20:51 # chelsiukpro
    Ничего хорошего когда тебе уже 33

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