Гари Кэхилл едва ли перейдет в "Фулхэм"

Переговоры капитана "Челси" Гари Кэхилла и "Фулхэма" зашли в тупик, поэтому переезд защитника в команду Клаудио Раньери выглядит маловероятным.

В этом сезоне Премьер-Лиги 33-летний Кэхилл отметился только одним появлением на замену, проигрывая конкуренцию на своей позиции Давиду Луису и Антонио Рюдигеру.



Как стало известно Sky Sports, "дачники" уже договорились с "синими" о том, чтобы выкупить оставшиеся шесть месяцев по контракту Гари на "Стэмфорд Бридж".



Однако самому англичанину "Фулхэм" предложил контракт тоже лишь до конца сезона. Гари хотел бы получить более долгосрочное соглашение, и это может подтолкнуть его к рассмотрению других вариантов продолжения карьеры.