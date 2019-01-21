Ян Зиверт возглавил "Хаддерсфилд"

Аутсайдер Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" официально подтвердил назначение 36-летнего Яна Зиверта своим новым главным тренером.

Зиверт тренировал резервную команду дортмундской "Боруссии" с июля 2017, однако "терьерам", на прошлой неделе попрощавшимся с Дэвидом Вагнером, он попал на радар еще раньше.



"Ян привлек наше внимание еще на своем предыдущем месте работы, когда он был ассистентом главного тренера и наставником команды U-19 в "Бохуме". Мы впервые поговорили с ним пару лет назад и с тех пор поддерживали контакт, с интересом наблюдая за его прогрессом", — рассказал президент "Хаддерсфилда" Дин Хойл.



Добавим, что контракт Зиверта с "терьерами" рассчитан до 2021 года. Дебютировать на своем новом месте работы Ян сможет в домашнем матче против "Эвертона" 29 января.