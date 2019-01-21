Мактоминей заключил новый контракт с "Юнайтед"

Полузащитник Скотт Мактоминей заключил новый контракт, связав свое будущее с "Манчестер Юнайтед" до июня 2023.

Мактоминей находится в системе "красных дьяволов" с пятилетнего возраста, ворвавшись в первую команду при Жозе Моуриньо в качестве главного тренера.



В этом сезоне Премьер-Лиги 22-летний шотландец отметился только тремя появлениями в стартовом составе и, по слухам, может уйти в аренду в январе, однако на "Олд Траффорд" возлагают большие надежды на Скотта и считают его будущим клуба.



Доказательством этому стал новый долгосрочный контракт, который — по сложившейся традиции для "дьяволов" — также предусматривает опцию автоматического продления на 12 месяцев.



"Я живу "Манчестер Юнайтед" с пяти лет и играю за клуб, который всегда поддерживал. Это все, чего я когда-либо хотел делать. Я по-прежнему молод и постоянно учусь у тренера, его штаба и игроков мирового уровня в команде. Мне не терпится продолжить свое развитие в это великом клубе", — сообщил Мактоминей.