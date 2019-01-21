Мислинтат покинет "Арсенал" 8 февраля
Глава скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат официально покинет клуб 8 февраля — спустя менее 14 месяцев после своего назначения.
Напомним, Мислинтат пришел на "Эмирейтс" в ноябре 2017 после 10 лет работы в дортмундской "Боруссии". 46-летний немец приложил свою руку к некоторым трансферам, которые за последний год осуществил "Арсенал", включая Пьер-Эмерика Обамеянга, Константиноса Мавропаноса и Сократиса Папастатопулоса.
Ранее в январе появились слухи, что Свен перестал ладить с директором по футбольных операциям Раулем Санллехи. Сообщалось, что рекомендации Мислинтата относительно определенных игроков игнорируются.
Сегодня существование раскола в том или ином виде было подтверждено. Клуб с "Эмирейтс" объявил, что уже через две недели с небольшим Свен покинет свой пост.
"Свен проделал истинно выдающуюся работу, поспособствовав появлению у нас игроков, которые хорошо себя проявили и проявят еще лучше в будущем", — гласит заявление "Арсенала" об уходе ведущего скаута.
Добавим, что ранее также ходили слухи, что Мислинтат может пристанище в "Баварии". Еще пресса сообщала, что после расставания со Свеном "Арсенал" собирается создать в клубе должность технического директора.
21.01.2019 18:00
Просмотров: 297
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Возвращайся назад, Свен) Тухлого давно нет в Боруссии, а тут и по-началу всё было двояко, то ли перемены ждали в лучшую сторону, то ли наоборот все бегут как красы с тонущего корабля.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий