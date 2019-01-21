Мислинтат покинет "Арсенал" 8 февраля

Глава скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат официально покинет клуб 8 февраля — спустя менее 14 месяцев после своего назначения.

Напомним, Мислинтат пришел на "Эмирейтс" в ноябре 2017 после 10 лет работы в дортмундской "Боруссии". 46-летний немец приложил свою руку к некоторым трансферам, которые за последний год осуществил "Арсенал", включая Пьер-Эмерика Обамеянга, Константиноса Мавропаноса и Сократиса Папастатопулоса.



Ранее в январе появились слухи, что Свен перестал ладить с директором по футбольных операциям Раулем Санллехи. Сообщалось, что рекомендации Мислинтата относительно определенных игроков игнорируются.



Сегодня существование раскола в том или ином виде было подтверждено. Клуб с "Эмирейтс" объявил, что уже через две недели с небольшим Свен покинет свой пост.



"Свен проделал истинно выдающуюся работу, поспособствовав появлению у нас игроков, которые хорошо себя проявили и проявят еще лучше в будущем", — гласит заявление "Арсенала" об уходе ведущего скаута.



Добавим, что ранее также ходили слухи, что Мислинтат может пристанище в "Баварии". Еще пресса сообщала, что после расставания со Свеном "Арсенал" собирается создать в клубе должность технического директора.