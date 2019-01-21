Сульшер призвал не преувеличивать роль Фергюсона в его работе

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал не преувеличивать роль сэра Алекса Фергюсона в его работе.

Согласно слухам, сэр Алекс негласно вернулся к активной деятельности в "Юнайтед" после увольнения Жозе Моуриньо в прошлом месяце. Поговаривают, что Фергюсон постоянно консультирует Сульшера, вплоть до решений по выбору состава на матчи.



Норвежец не отрицает того, что Фергюсон оказал огромное влияние на его формирование как личности и специалиста, однако разговоры о роли сэра Алекса как Серого кардинала преувеличены.



"Мы не разговариваем с ним каждую неделю. Я общался с ним не так много раз, а навестил он нашу тренировку только однажды — причем для того, чтобы увидеть Джузеппе Росси".



"За 15 лет выступлений под его началом он повлиял на меня больше. Это же несправедливо по отношению к нему? Ему уже 77", — цитирует Сульшера Sky Sports.