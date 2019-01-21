Сульшер призвал не преувеличивать роль Фергюсона в его работе

Сэр Алекс Фергюсон и Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал не преувеличивать роль сэра Алекса Фергюсона в его работе.

Согласно слухам, сэр Алекс негласно вернулся к активной деятельности в "Юнайтед" после увольнения Жозе Моуриньо в прошлом месяце. Поговаривают, что Фергюсон постоянно консультирует Сульшера, вплоть до решений по выбору состава на матчи.

Норвежец не отрицает того, что Фергюсон оказал огромное влияние на его формирование как личности и специалиста, однако разговоры о роли сэра Алекса как Серого кардинала преувеличены.

"Мы не разговариваем с ним каждую неделю. Я общался с ним не так много раз, а навестил он нашу тренировку только однажды — причем для того, чтобы увидеть Джузеппе Росси".

"За 15 лет выступлений под его началом он повлиял на меня больше. Это же несправедливо по отношению к нему? Ему уже 77", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1393

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  1. osivori 21.01.2019 17:58 # osivori
    еге гей, преувеличивать не надо, но преуменьшать тоже, а то как аукнеться, так и откликнеться, сэр такие шутки мутки не одобряет

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  2. arhangel777 21.01.2019 17:21 # arhangel777
    Красава Сульшер, сразу все по полкам раскладывает)))

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  3. chr1s8rown 21.01.2019 17:15 # chr1s8rown
    Физрук

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  4. chebrec 21.01.2019 17:12 # chebrec
    Фредди темный каардинал

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