Сульшер призвал не преувеличивать роль Фергюсона в его работе
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал не преувеличивать роль сэра Алекса Фергюсона в его работе.
Согласно слухам, сэр Алекс негласно вернулся к активной деятельности в "Юнайтед" после увольнения Жозе Моуриньо в прошлом месяце. Поговаривают, что Фергюсон постоянно консультирует Сульшера, вплоть до решений по выбору состава на матчи.
Норвежец не отрицает того, что Фергюсон оказал огромное влияние на его формирование как личности и специалиста, однако разговоры о роли сэра Алекса как Серого кардинала преувеличены.
"Мы не разговариваем с ним каждую неделю. Я общался с ним не так много раз, а навестил он нашу тренировку только однажды — причем для того, чтобы увидеть Джузеппе Росси".
"За 15 лет выступлений под его началом он повлиял на меня больше. Это же несправедливо по отношению к нему? Ему уже 77", — цитирует Сульшера Sky Sports.
21.01.2019 17:00
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еге гей, преувеличивать не надо, но преуменьшать тоже, а то как аукнеться, так и откликнеться, сэр такие шутки мутки не одобряет
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Красава Сульшер, сразу все по полкам раскладывает)))
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Физрук
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Фредди темный каардинал
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