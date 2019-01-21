Глен Джонсон завершил карьеру

Глен Джонсон Бывший защитник "Челси", "Ливерпуля" и сборной Англии Глен Джонсон объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет.

Джонсон находился без клуба с прошлого лета, когда с ним не стал продлевать контракт "Стоук", за который он выступал с 2015 года. После нескольких месяцев размышлений Глен решил повесить бутсы на гвоздь.

"Сегодня тот день, когда я официально объявляю о завершении карьеры. Еще посреди прошлого сезона я понял, что закончу играть. Я всегда хотел уйти на пенсию, когда мой организм все еще будет в хорошем состоянии", — сообщил Джонсон в эфире Джима Уайта на talkSPORT.

Свою профессиональную карьеру Джонсон начинал в "Вест Хэме", откуда в 2003 году перебрался в "Челси", выиграв с "синими" Премьер-Лигу и Кубок Лиги. Впоследствии Глен добавил в свою трофейную коллекцию Кубок Англии с "Портсмутом" и Кубок Лиги с "Ливерпулем".

За национальную команду защитник сыграл 54 матча, но последний — еще в 2014 году. Вместе со сборной Англии Джонсон ездил на Чемпионаты Мира 2010 и 2014 годов, а также на Евро-2012.


Метки видео, Джонсон, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2019 16:00

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  1. lfcynwa 21.01.2019 16:20 # lfcynwa
    атаковал хорошо, защищался плохо ибо не успевал аще

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  2. electric 21.01.2019 16:17 # electric
    Топарь был лютый, матёрый, дикий!

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  3. hammersmith 21.01.2019 16:15 # hammersmith
    топарем был. в первые пару сезонов особенно

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  4. narcot 21.01.2019 16:08 # narcot
    посредственность уровня шоу

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  5. staryi-eblan 21.01.2019 16:02 # staryi-eblan
    Колбасный Пенс

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