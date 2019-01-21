Глен Джонсон завершил карьеру

Бывший защитник "Челси", "Ливерпуля" и сборной Англии Глен Джонсон объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет.

Джонсон находился без клуба с прошлого лета, когда с ним не стал продлевать контракт "Стоук", за который он выступал с 2015 года. После нескольких месяцев размышлений Глен решил повесить бутсы на гвоздь.



"Сегодня тот день, когда я официально объявляю о завершении карьеры. Еще посреди прошлого сезона я понял, что закончу играть. Я всегда хотел уйти на пенсию, когда мой организм все еще будет в хорошем состоянии", — сообщил Джонсон в эфире Джима Уайта на talkSPORT.



Свою профессиональную карьеру Джонсон начинал в "Вест Хэме", откуда в 2003 году перебрался в "Челси", выиграв с "синими" Премьер-Лигу и Кубок Лиги. Впоследствии Глен добавил в свою трофейную коллекцию Кубок Англии с "Портсмутом" и Кубок Лиги с "Ливерпулем".



За национальную команду защитник сыграл 54 матча, но последний — еще в 2014 году. Вместе со сборной Англии Джонсон ездил на Чемпионаты Мира 2010 и 2014 годов, а также на Евро-2012.



