Невилл: "Сарри уволят в ближайшие 18 месяцев, и он знает это"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл убежден, что увольнение Маурицио Сарри с поста главного тренера "Челси" в ближайшие полтора-два года неизбежно.

После поражения 2:0 от "Арсенала" в воскресенье Сарри был чрезвычайно зол на своих игроков, и это вполне объяснимо — "Челси" уступил в пятый раз за 12 последних матчей и показал весьма невыразительный футбол.



Невилл считает, что итальянскому специалисту нужно учесть опыт своих предшественников, которые не смогли подчинить себе раздевалку и в итоге лишились работы.



"Сарри знает, что в какой-то момент его уволят в следующие 18 месяцев или два года, это неизбежно в "Челси". Поэтому в первые шесть месяцев, пока он еще обладает каким-то контролем, он может позволить себе выговориться".



"Но факт в том, что все решает раздевалка. Это как кран, который включается и выключается. Это происходит уже многие годы. Наверное, Сарри думал, что он достаточно опытный парень, и это не станет для него помехой".



"Обычно я бы сказал, что критиковать своих игроков — неправильно. Но в ближайшие пять или 10 лет мы будем наблюдать это все чаще, я не сомневаюсь насчет этого. Думаю, это станет нормой, потому что ситуация здесь такая: либо мы, либо они".



"Когда у тренеров есть определенный контроль на ранней стадии своей работы, они должны пользоваться этим и подчинять себе раздевалку, потому что со временем тренеры "Челси" понимают, с насколько сложным коллективом им приходится иметь дело. Эти игроки обладают властью, чтобы менять тренеров", — сообщил Невилл в своем подкасте.