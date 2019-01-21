Невилл: "Сарри уволят в ближайшие 18 месяцев, и он знает это"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл убежден, что увольнение Маурицио Сарри с поста главного тренера "Челси" в ближайшие полтора-два года неизбежно.
После поражения 2:0 от "Арсенала" в воскресенье Сарри был чрезвычайно зол на своих игроков, и это вполне объяснимо — "Челси" уступил в пятый раз за 12 последних матчей и показал весьма невыразительный футбол.
Невилл считает, что итальянскому специалисту нужно учесть опыт своих предшественников, которые не смогли подчинить себе раздевалку и в итоге лишились работы.
"Сарри знает, что в какой-то момент его уволят в следующие 18 месяцев или два года, это неизбежно в "Челси". Поэтому в первые шесть месяцев, пока он еще обладает каким-то контролем, он может позволить себе выговориться".
"Но факт в том, что все решает раздевалка. Это как кран, который включается и выключается. Это происходит уже многие годы. Наверное, Сарри думал, что он достаточно опытный парень, и это не станет для него помехой".
"Обычно я бы сказал, что критиковать своих игроков — неправильно. Но в ближайшие пять или 10 лет мы будем наблюдать это все чаще, я не сомневаюсь насчет этого. Думаю, это станет нормой, потому что ситуация здесь такая: либо мы, либо они".
"Когда у тренеров есть определенный контроль на ранней стадии своей работы, они должны пользоваться этим и подчинять себе раздевалку, потому что со временем тренеры "Челси" понимают, с насколько сложным коллективом им приходится иметь дело. Эти игроки обладают властью, чтобы менять тренеров", — сообщил Невилл в своем подкасте.
21.01.2019 15:00
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Нынешние игроки вроде Погб, акуели.
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Грузыны
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Сначала показалось, что в ближайшие 18 часов
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Пора уже прекращать сменой тренеров. Нужно дать возможность Сарри, минимум как Венгеру, я считаю ему под силу выиграть КАЛ или КА.
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Походу, эти игроки ещё обладают властью сливать своих партнёров. Глядишь, такими темпами и любимого пенсами Жоржа сольют. То что всё чаще играют мимо него, было заметно ещё в декабре.
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Я был против увольнений Моура, против увольнения Конте, даже замену Ди Маттео на временщика Бенитеса я считал преждевременной и весь этот фестиваль я списываю на то, что Абрамовичу просто нравится менять тренеров, а иначе он начинает скучать.
Но в первый раз и всего после полугода работы я готов начать ворчать типа "Сарри аут".
Ну реально, все тренеры выстраивают игровые схемы исходя из игроков, которые есть у него в наличии. И только Сарри ставит свои 4-3-3 и похер кто там у него есть. В итоге он ставит Канте, лучшего цпз оборонительного плана на правый фланг пз, где он имеет минимум возможностей проявить свои таланты. Если уж тебе так нравится цпз, который отдаёт по миллиону передач поперёк, ну сыграй ты в 4-2-3-1, 3-5-2, 4-4-2 и т.д. Но - нет, у Сарри есть в голове только одна схема, а какие игроки где лучше могут себя проявить - вообще его не волнует. Ставит Азара центрнапом, при том, что лучшее что в нём есть - это его способность получить мяч вдали от ворот и прорвать прессинг, обыграв одного-двух соперников и создать тем самым опасный момент. При том, что Азар был лучшим бомбардиром в АПЛ, когда играли Азар-Жиру-Педро. Но Жиру не забивал, а то что Жиру создавал пространство для Азара и Педро, получал, отдавал, стягивал на себя защитников - это он в упор не видел. Начал ставить Морату - тут мы откатились из группы лидеров, теперь он ставит Виллиан-Азар-Педро с тем же провальным результатом, но осознать, что мы ни хера не забиваем он не может.
С одной стороны он - забавный тренер, со своим взглядом, но с другой стороны всего за пол-года проявились его недостатки - слепая приверженность одной священной схеме, неудачный подбор ролей на поле для имеющихся футболистов, минимальная ротация, благодаря которой наш лучший игрок предсезонки уезжает в Баварию и т.д.
Сарри - аут, короче.
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Чет прям совсем неуместно это экспертное мнение величайшего Невилла. В Валенсии на него, видео, вообще не обращали внимание, вот и обиженный такой.
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в заголовке опечатка, исправте
Невилл: "Сарри уволят в ближайшие 1.8 месяцев, и он знает это"
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зашаталось под ним ведро)
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