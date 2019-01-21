Экс-рефери предупредил Салаха насчет репутации симулянта

Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт предупредил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, что у того может сложиться репутация симулянта.

Начиная с Boxing Day, Салах заработал и сам же реализовал три пенальти в Премьер-Лиге, хотя назначение некоторых из них может показаться спорным.



Предпринял попытку получить 11-метровый Мохамед и в субботнем матче против "Кристал Пэлас", однако рефери Джонатан Мосс не поверил в его падение. Хакетт уверен, что нежелание египтянина твердо стоять на ногах в чужой штрафной до добра не доведет.



"Мохамед Салах является одним из лучших игроков в Премьер-Лиге — он удивительно одаренный бомбардир, чьи старания могут принести его клубу столь долгожданный титул".



"Но в его игре есть и обратная сторона медали. Он рискует испортить свою репутацию из-за склонности падать на газон в чужой штрафной при малейшем контакте".



"За последние недели было несколько подозрений насчет его симуляций, когда Салах получал пенальти против "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас", но против "Кристал Пэлас" в субботу не осталось никаких сомнений, что он нырнул, увидев выставленную ногу Мамаду Сако в штрафной".



"Независимо от того, был небольшой контакт или нет, один из определяющих симуляцию факторов — это преувеличение твоей реакции. Никто не будет спорить, что падение Салаха — и предшествовавшая ему задержка — были раздуты относительно того контакта, который мог иметь место", — пишет Хакетт в своей колонке в The Telegraph.