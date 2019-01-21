Экс-рефери предупредил Салаха насчет репутации симулянта
Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт предупредил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, что у того может сложиться репутация симулянта.
Начиная с Boxing Day, Салах заработал и сам же реализовал три пенальти в Премьер-Лиге, хотя назначение некоторых из них может показаться спорным.
Предпринял попытку получить 11-метровый Мохамед и в субботнем матче против "Кристал Пэлас", однако рефери Джонатан Мосс не поверил в его падение. Хакетт уверен, что нежелание египтянина твердо стоять на ногах в чужой штрафной до добра не доведет.
"Мохамед Салах является одним из лучших игроков в Премьер-Лиге — он удивительно одаренный бомбардир, чьи старания могут принести его клубу столь долгожданный титул".
"Но в его игре есть и обратная сторона медали. Он рискует испортить свою репутацию из-за склонности падать на газон в чужой штрафной при малейшем контакте".
"За последние недели было несколько подозрений насчет его симуляций, когда Салах получал пенальти против "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас", но против "Кристал Пэлас" в субботу не осталось никаких сомнений, что он нырнул, увидев выставленную ногу Мамаду Сако в штрафной".
"Независимо от того, был небольшой контакт или нет, один из определяющих симуляцию факторов — это преувеличение твоей реакции. Никто не будет спорить, что падение Салаха — и предшествовавшая ему задержка — были раздуты относительно того контакта, который мог иметь место", — пишет Хакетт в своей колонке в The Telegraph.
21.01.2019 14:00
Просмотров: 564
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да уже заметно, что он ныряет. В Челси и Роме еще не так заметно было, а теперь постоянно симулирует.
(ответить)
Манковкие мешки заебали проплачивать пешек ради создания хайпа насчет "симуляцый" Мо. Да, он падает, но все эти пенки законные, ибо везде есть контакт с ним.
(ответить)
И забыл добавить школа Челси дает о себе знать ;)
Всем мир!
(ответить)
Польностью согласен. Салах увлекся. Благо не дали пеналя.
Салах странный предмет, его херачат по ногам как было в Борнмуте, он стоит, чуть дернешь подает.
(ответить)
Салаха стали плотней опекать, чем в прошлом сезоне, отсюда и забитых мячей меньше, и фолов на нем стало больше.
(ответить)
уже сложилась. тупой бездарь, лучше бы его продали в реал за 150 когда была такая возможность и купили бы заа. теперь фиг продашь.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий