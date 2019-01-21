Семь вещей, что мы узнали в 23-м туре

"Ливерпуль" обыгрывает исторически сложного для себя соперника, "Арсенал" берет реванш у "Челси", "Тоттенхэм" выдерживает первую проверку без Харри Кейна. О самых интересных событиях уикенда в Премьер-Лиге — в нашем материале.





"Вулверхэмптон" и "Лестер" способны подарить зрелище



"Вулверхэмптон" и "Лестер" в этом сезоне отличает готовность огорчить грандов, а также сложности в домашних играх с себе равными. Тут обе команды не так уж результативны, но их очная встреча превзошла любые ожидания. Соперники, от которых временами закрываются другие, "закрывать" друг друга не стали, подарив острый сюжет и семь забитых мячей.



Обе команды играли с высокой линией обороны и великолепно реализовали возможности, предоставленные им на контратаках. Звездой представления был португалец Диого Жота — номинальный вингер, игравший одного из двух форвардов у "Вулверхэмптона". Жота стал автором хет-трика — самого молодого португальского хет-трика в истории Премьер-Лиги — и победного мяча, забитого хозяевами прямо под занавес встречи. "Вулверхэмптон" и "Лестер" — потенциальные претенденты на место "первой команды среди остальных", и временами они готовы подарить зрелище не хуже грандов.



"Ньюкасл" выбирается из зоны вылета



За полтора года игры (часто — мучительной) в Премьер-Лиге команда Рафы Бенитеса приучила к определенным тенденциям. Например, пробуждения от "сорок" обязательно нужно ждать в критический момент, когда серия без домашних побед становится слишком длинной, а команда, наконец, опускается в зону вылета.



Взять долгожданные три очка было особенно приятно в игре с прямым конкурентом. Уже по традиции, у менеджера "Кардиффа" Нила Уорнока были "причины для оптимизма", но после разгромного поражения от малорезультативного "Ньюкасла" валлийцы упали в зону вылета. У "сорок" же возник и внезапный герой. И дело не только в том, что швейцарский защитник Фабиан Шер оформил дубль, но и в том, что он помог "сорокам" сохранить "клин-шит" отличной игрой в своей штрафной.



"Саутгемптон" снова побеждает



Назначение Ральфа Хазенхюттля тренером "Саутгемптона" пока выглядит очень неплохой идеей. Команда под руководством австрийца преобразилась, и даже обидный вылет из Кубка Англии в матче с "Дерби Каунти" не ударил по ее уверенности в себе. Возможно, отсутствие кубковой нагрузки даже пойдет на пользу "святым", которым нужно наращивать отрыв от зоны вылета.



С нынешним темпом они с этим справятся. Команда Хазенхюттля взяла семь очков в последних трех матчах и одержала вторую подряд победу, теперь над "Эвертоном" дома. Джеймс Уорд-Проуз вдруг начал напоминать о своем потенциале, забив уже во второй игре подряд, и смена тренера положительно сказалась на почти каждом игроке в составе. Менеджер "Эвертона" Марку Силва вынужден был признать, что его команда не заслуживала набрать очки на стадионе "Сент Мэри", где теперь выступает преобразившийся "Саутгемптон".



"Ливерпуль" делает важный шаг к титулу



"Кристал Пэлас" был одной из самых проблемных команд для "Ливерпуля" в последние годы. На "Энфилде" "орлы" добиваются результатов с любым тренером, а их контратакующий стиль и умение использовать стандарты постоянно ставят перед хозяевами сложные задачи.



Команде Роя Ходжсона взять очки на этот раз не удалось, но вряд ли игроки "Пэлас" должны винить себя. Они трижды пробили лучшую оборону Премьер-Лиги — и забили столько, сколько все остальные соперники "Ливерпуля" на этом поле вместе взятые. Лидерам чемпионата также потребовалась удача, чтобы забить больше, и эти три очка со всех сторон выглядят важным шагом "Ливерпуля" к титулу. Мерсисайдцы уже привыкли к "сухим" победам, но в субботу они проявили хорошую реакцию на соперника, который готов был не только обороняться, но и забивать в их ворота.



"Манчестер Юнайтед" все ближе к первой четверке



Оле Гуннар Сульшер одержал уже шестую подряд победу в чемпионате во главе "Манчестер Юнайтед". Это очень своевременный рекорд для клуба: МЮ начал набирать очки именно в тот момент, когда у команд выше него в таблице начались проблемы.



Календарь, за исключением игры против "Тоттенхэма", сопутствует норвежскому тренеру. Выездной "Брайтон" — еще один оппонент из числа максимально удобных. Но МЮ играет с возрожденной уверенностью в себе, которая оставляет соперников в роли догоняющих. У "Брайтона" на два гола в ответ сил не хватило — в свою очередь, Поль Погба и Маркус Рэшфорда традиционные мячи забивали без внешней сложности. "Манчестер Юнайтед" все ближе к первой четверке: отставание от позиции, которая недавно казалось недостижимой, теперь составляет всего три очка.



"Арсенал" берет реванш у "Челси"



В августе "Челси" одержал традиционную домашнюю победу над "Арсеналом", но в выездных матчах после ухода Жозе Моуриньо у "синих" стали случаться сбои. Антонио Конте безоговорочно проиграл свою первую встречу на "Эмирейтс", и сейчас то же самое произошло с Маурицио Сарри.



Тогда "Челси" оттолкнулся от этой неудачи и совершил рывок, но нынешней команде явно не хватает огня. Сам Сарри после игры упрекнул футболистов, которых "невероятно сложно мотивировать". Но вряд ли дело в субботу касалось мотивации как таковой. "Арсенал" гораздо лучше выполнил свой план на игру, в то время как футболисты "Челси" снова выглядели растерянными, играя без центрального нападающего и с Нголо Канте в роли атакующего центрхава. "Арсенал" уверенно взял реванш за поражение в первом круге и поставил под вопрос место "Челси" в первой четверке.



"Тоттенхэм" пока что справляется без Кейна



В матче с "Фулхэмом" "Тоттенхэм" не мог рассчитывать не только на Харри Кейна, но и на Сон Хен Мина и Лукаса Моуру — второго и третьего бомбардиров команды. Маурисио Почеттино вынужденно выпустил в основе Фернандо Льоренте, который к этому моменту забил в чемпионате за "Тоттенхэм" всего один мяч.



У испанца теперь есть и один гол за "Фулхэм" — с задачей забить он справился, но только вот поразил собственные ворота. Этот гол сильно осложнил жизнь "шпорам" на поле аутсайдера, где им пришлось потрудиться для того, чтобы сначала избежать поражения, а затем вырвать победу. Харри Уинкс стал неожиданным героем поединка, и, скорее всего, до возвращения Кейна "шпорам" предстоит надеяться на разных игроков, которые будут выходить на первый план поочередно.



Иван Громиков специально для FAPL.ru