Моуриньо дал совет Эмери насчет Озила

Жозе Моуриньо и Месут Озил Жозе Моуриньо поделился советом, как главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сможет заставить полузащитника Месута Озила показывать лучшую игру.

С момента ничьей 1:1 против "Вулверхэмптона" 11 ноября Озил сыграл лишь 155 матчей в Премьер-Лиге, а последний раз выходил в стартовом составе еще на Boxing Day против "Брайтона", когда был заменен в перерыве.

Согласно слухам, Эмери считает 30-летнего немца обузой и был бы рад от него избавиться. По мнению же Моуриньо, который тренировал Озила в "Реале", к Месуту просто нужен особый подход.

"У меня Озил играл удивительно хорошо. Возможно, у Унаи не так. Возможно, другой игрок был феноменален у Унаи, но у меня не получилось сработаться с ним".

"Я просто чувствую, что Озил — это того рода игрок, которому нужен метод кнута и пряника. Если ты будешь только ласковым с ним, ты лишишься его природной агрессии, потому что от природы он и так не самый физически сильный и не самый агрессивный игрок".

"Но если ты будешь слишком жестким с ним и забудешь, что ему также требуется немного заботы и немного любви, ты не найдешь правильный баланс", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.


Метки Арсенал, Моуриньо, Озил, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2019 12:00

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  1. fascll 21.01.2019 12:14 # fascll
    С момента ничьей 1:1 против "Вулверхэмптона" 11 ноября Озил сыграл лишь 155 матчей в Премьер-Лиге,

    И на что он жалуется? 155 матчей за два месяца...

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  2. ben-arfa 21.01.2019 12:02 # ben-arfa
    Моур приди, порядок наведи!

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