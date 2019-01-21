Клопп по-прежнему не собирается покупать в январе

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что по-прежнему не собирается выходить на трансферный рынок в январе, несмотря на обилие травм.

Победа 4:3 над "Кристал Пэлас" в субботу обернулась для лидеров Премьер-Лиги очередной порцией кадровых проблем. Джеймс Милнер был удален за две желтые карточки и теперь будет дисквалифицирован на следующий матч, а у Фабиньо возникли проблемы с задней поверхностью бедра.



Особенно проблемной зоной теперь выглядит правый фланг обороны, где как раз Милнер и Фабиньо могли бы подменить отсутствующих с травмами Джо Гомеса и Трента Александер-Арнольда, однако это не заставит Клоппа покупать.



"Мы должны использовать те ресурсы, которые у нас уже есть, и именно это мы и стараемся делать".



"Это действительно сложная проблема. Я понимаю, что люди думают об этой ситуации, но ты должен принимать решения в те моменты, когда они появляются перед тобой. Именно поэтому Натаниэля Клайна здесь больше нет".



"В тот момент, когда Клайн уходил, у нас было достаточно вариантов игры, а теперь у нас их нет. Нам придется искать решения в ближайших матчах. У Трента травма — серьезная, но не настолько".



"Трент скоро вернется, но я не знаю, достаточно ли скоро для следующего матча. Возможно, через один. Каждый, включая Трента, вселяет в меня уверенность, что мы справимся".



"Мы должны преодолеть эту ситуацию. Назовите мне игрока, который способен играть правого защитника и на других позициях лучше, чем наши молодые парни вроде Рафы Камачо?" — цитирует Клоппа Daily Mirror.